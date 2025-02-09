Скандал з лаборантом із Львівського університету: чи дійсно його побили представники ТЦК

Як розповіли в 199 навчальному центрі ДШВ ЗСУ, лаборант Львівського університету Степан Більченко скоїв СЗЧ під час того, як автомобіль доставляв його в одне з місць забезпечення. Його знайшли в лікувальному закладі.

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Біля Києва знайшли побитого лаборанта Львівського університету Івана Франка Степана Більченка, якого мобілізували ТЦК та СП та відправили проходити базову загальновійськову підготовку. У 199 навчальному центрі ДШВ ЗСУ заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.

"У медіа та соціальних мережах поширюється інформація про нібито побиття Більченка Степана Борисовича, що був відправлений на БЗВП до 199 навчального центру ДШВ ЗСУ. Офіційно повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності", — йдеться у повідомленні.

7 лютого було зʼясовано, що Степан Більченко невдало вистрибнув з автомобіля, який доставляв курсантів до одного з місць забезпечення. В результаті чого він отримав тілесні ушкодження. Після чого він побіг у невідомому напрямку.

"Відповідно була здійснена доповідь про скоєння СЗЧ згаданим курсантом. Цього ж дня, військову частину сповістило ВСП про те, що було знайдено даного курсанта, і він перебуває у лікувальному закладі", — зауважили в навчальному центрі.

У лікувальному закладі правоохоронці спілкувалися з чоловіком, вони зʼясували всі подробиці СЗЧ. За даним фактом відкрито ЄРДР за ст. 128 ч.1 КК України.

Зауважимо, за словами друга лаборанта Владислава Кононова, Більченка знайшли на узбіччі траси, лікарі діагностували в нього набряк мозку, перелом черепа та гематому.

Нагадаємо, у Львівському ОТЦК та СП повідомили, що лаборант Львівського університету Степан Більченко не перебував на військовому обліку та не оновлював військово-облікові дані. Йому мобілізували у звʼязку з тим, що ВЛК визнала його придатним, а він не надав жодних документів, які б надали право на відстрочку.

25 січня письменниця Вікторія Колтунова заявила про те, що ТЦК нібито схопили її сина в Одесі. В нього були документи, які засвідчують право на відстрочку від мобілізації.