Скандал с лаборантом из Львовского университета: действительно ли его избили представители ТЦК

Как рассказали в 199 учебном центре ДШВ ВСУ, лаборант Львовского университета Степан Бильченко совершил СВЧ во время того, как автомобиль доставлял его в одно из мест обеспечения. Его нашли в лечебном учреждении.

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Возле Киева нашли избитого лаборанта Львовского университета Ивана Франко Степана Бильченко, которого мобилизовали ТЦК и СП и отправили проходить базовую общевойсковую подготовку. В 199 учебном центре ДШВ ВСУ заявили, что эта информация не соответствует действительности.

"В медиа и социальных сетях распространяется информация о якобы избиении Бильченко Степана Борисовича, который был отправлен на БЗВП в 199 учебный центр ДШВ ВСУ. Официально сообщаем, что эта информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

7 февраля было установлено, что Степан Бильченко неудачно выпрыгнул из автомобиля, который доставлял курсантов к одному из мест обеспечения. В результате чего он получил телесные повреждения. После чего он побежал в неизвестном направлении.

"Соответственно был осуществлен доклад о совершении СЗЧ упомянутым курсантом. В этот же день, воинскую часть известило ВСП о том, что было найдено данного курсанта, и он находится в лечебном учреждении", — отметили в учебном центре.

В лечебном учреждении правоохранители общались с мужчиной, они выяснили все подробности СЗЧ. По данному факту открыто ЕРДР по ст. 128 ч.1 УК Украины.

Заметим, по словам друга лаборанта Владислава Кононова, Бильченко нашли на обочине трассы, врачи диагностировали у него отек мозга, перелом черепа и гематому.

Напомним, во Львовском ОТЦК и СП сообщили, что лаборант Львовского университета Степан Бильченко не состоял на воинском учете и не обновлял военно-учетные данные. Его мобилизовали в связи с тем, что ВВК признала его годным, а он не предоставил никаких документов, которые бы дали право на отсрочку.

25 января писательница Виктория Колтунова заявила о том, что ТЦК якобы схватили ее сына в Одессе. У него были документы, удостоверяющие право на отсрочку от мобилизации.