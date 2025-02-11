Окупанту провели кілька операцій, у Бєлгороді та Москві. Після операції у столиці у росіянина ампутували частину кінцівки.

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Міністр у справах молоді та соціальних комунікацій Якутії Петро Шамаєв підірвався на міні в України. Внаслідок цього окупант залишився без частини ноги. Про це він розповів у своєму телеграм-каналі.

За його словами, 1 лютого він вирушив на розвідку у тумані, щоб придивитися нову точку польотів. Він нібито йшов першим у групі і наступив на міну.

Окупант розповів, що його товариші по службі героїчно тягли його на собі 4 кілометри. Потім він був у шпиталі Бєлгорода, а далі його переправили до Москви.

В результаті участі у війні проти України окупант втратив частину кінцівки.

У своєму телеграм-каналі міністр розповідає про новини з фронту і про проблеми із своїми суглобами та бажання замість набридливої тушкованки наїстися домашньої їжі.

Нагадаємо, що у Москві 3 лютого пролунав вибух, внаслідок якого загинув так званий президент федерації боксу "ДНР" та творець батальйону "Арбат" Армен Саркісян.

Згодом стало відомо, що Саркісян, відомий також як Армен Горлівський, дістав важкі поранення і помер у лікарні.