Оккупанту провели несколько операций, в Белгороде и Москве. После операции в столице у россиянина ампутировали часть конечности.

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Министр по делам молодежи и социальных коммуникаций Якутии Петр Шамаев подорвался на мине в Украине. Вследствие этого оккупант остался без части ноги. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, 1 февраля он отправился на разведку в тумане, чтобы присмотреться к новой точке полетов. Он якобы шел первым в группе и наступил на мину.

Оккупант рассказал, что его сослуживцы героически тащили его на себе 4 километра. Затем он был в госпитале Белгорода, а дальше его переправили в Москву.

В результате участия в войне против Украины оккупант потерял часть конечности.

В своем телеграм-канале министр рассказывает о новостях с фронта и о проблемах со своими суставами и желании вместо надоевшей тушенки наесться домашней еды.

Напомним, что в Москве 3 февраля прогремел взрыв, в результате которого погиб так называемый президент федерации бокса "ДНР" и создатель батальона "Арбат" Армен Саркисян.

Впоследствии стало известно, что Саркисян, известный также как Армен Горловский, получил тяжелые ранения и скончался в больнице.