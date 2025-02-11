Українські Мі-24 на варті неба: як екіпажі вертольотів знищують ворожі БПЛА (відео)

Вертольоти Мі-24В можна назвати ветеранами українських повітряних сил. Однак їхній вік не заважає ефективно виконувати бойові завдання, не застосовуючи дороге озброєння.

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Українські військові опублікували відео, на якому ударні вертольоти Мі-24В знищують російські безпілотні літальні апарати. Ці кадри демонструють роль гвинтокрилої авіації в боротьбі з повітряними загрозами та підкреслюють тактичні зміни на полі бою. Кадри опубліковано 10 лютого в мережі X на сторінці OSINTtechnical.

На опублікованих фрагментах видно, як Мі-24В вражають російські дрони за допомогою дистанційно керованого чотириствольного авіаційного кулемета ЯкБ-12,7 з обертовим блоком стволів. Ця зброя, що використовує патрони калібру 12,7×108 мм, дає змогу ефективно вести вогонь по повітряних цілях.

Кадри бойової роботи українського вертольота вказують на те, що Мі-24В, маючи високу маневреність і потужне озброєння, здатні оперативно реагувати на загрозу з боку безпілотників. При цьому машини можна назвати ветеранами в лавах українських повітряних сил, але їхній вік не заважає ефективно виконувати бойові завдання, не застосовуючи дороге озброєння.

Як зазначили в Defence Blog, використання Мі-24В у такій ролі стало вимушеною необхідністю з огляду на постійне застосування Росією дронів-камікадзе та розвідувальних БПЛА. На додачу до протиповітряної оборони та систем радіоелектронної боротьби українські війська ефективно задіюють авіацію для знищення безпілотників на далеких рубежах.

"Ця остання демонстрація української повітряної могутності відбувається в той час, коли країна продовжує шукати додаткову військову підтримку в західних союзників", — підкреслили аналітики.

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Нагадаємо, французькі винищувачі Mirage 2000-5F успішно протистоять іранським дронам-камікадзе типу Shahed. Як повідомив начальник штабу ПКС Франції генерал Жером Белланже, під час патрулювання в районі Ємену над Червоним морем винищувачі знищили близько 10 безпілотників.