Украинские Ми-24 на страже неба: как экипажи вертолетов уничтожают вражеские БПЛА (видео)
Вертолеты Ми-24В можно назвать ветеранами украинских воздушных сил. Однако их возраст не мешает эффективно выполнять боевые задачи, не применяя дорогостоящее вооружение.
Украинские военные опубликовали видео, на котором ударные вертолеты Ми-24В уничтожают российские беспилотные летательные аппараты. Эти кадры демонстрируют роль винтокрылой авиации в борьбе с воздушными угрозами и подчеркивают тактические изменения на поле боя. Кадры опубликованы 10 февраля в сети X на странице OSINTtechnical.
На опубликованных фрагментах видно, как Ми-24В поражают российские дроны с помощью дистанционно управляемого четырехствольного авиационного пулемета ЯкБ-12,7 с вращающимся блоком стволов. Это оружие, использующее патроны калибра 12,7×108 мм, позволяет эффективно вести огонь по воздушным целям.
Кадры боевой работы украинского вертолета указывают на то, что Ми-24В, обладая высокой маневренностью и мощным вооружением, способны оперативно реагировать на угрозу со стороны беспилотников. При этом машины можно назвать ветеранами в рядах украинских воздушных сил, но их возраст не мешает эффективно выполнять боевые задачи, не применяя дорогостоящее вооружение.
Как отметили в Defence Blog, использование Ми-24В в такой роли стало вынужденной необходимостью, учитывая постоянное применение Россией дронов-камикадзе и разведывательных БПЛА. В дополнение к противовоздушной обороне и системам радиоэлектронной борьбы украинские войска эффективно задействуют авиацию для уничтожения беспилотников на дальних рубежах.
"Эта последняя демонстрация украинской воздушной мощи происходит в то время, когда страна продолжает искать дополнительную военную поддержку у западных союзников", — подчеркнули аналитики.Важно
Напомним, французские истребители Mirage 2000-5F успешно противостоят иранским дронам-камикадзе типа Shahed. Как сообщил начальник штаба ВКС Франции генерал Жером Белланже, во время патрулирования в районе Йемена над Красным морем истребители уничтожили около 10 беспилотников.