Китай створює вітчизняний КАЗ для танків ZTZ-99A: перші результати вже відомі (відео)

Фахівці зазначили, що розробки в галузі систем активного захисту для бронетехніки ведуться в багатьох країнах. Однак китайська система PL-6 поки що має низку обмежень.

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У Китаї тривають дослідження і розробки систем активного захисту для бойової техніки. Нещодавно опубліковані кадри демонструють макет башти основного бойового танка ZTZ-99A зі встановленими елементами комплексу активного захисту (КАЗ) PL-6 (GL-6).

Цей комплекс включає центральний пульт управління, чотири радіолокаційні антени та дві спарені пускові установки протиракет. На кадрах видно, як одна з установок випускає дві протиракети у швидкій послідовності, знищуючи цілі, які імітують атакуючі ракети.

На випробування китайської системи звернули увагу польські оглядачі Defence 24. Аналітики пишуть, що, судячи з характеристик, PL-6 може адаптуватися для боротьби не тільки з протитанковими ракетами, а й із дронами, а також з баражувальними боєприпасами.

ZTZ-99A і танкові сили НВАК

ZTZ-99A є найсучаснішим основним бойовим танком КНР, розробленим корпорацією NORINCO. Крім нього, в сухопутних військах Китаю залишаються на озброєнні більш ранні версії ZTZ-99 (близько 1000-1300 одиниць), а також сімейство ZTZ-96, представлене моделями ZTZ-96, ZTZ-96A і ZTZ-96B, чисельність яких досягає 2500 одиниць.

Експерти підкреслили, що використання системи активного захисту на ZTZ-99A відповідає загальносвітовим тенденціям модернізації бронетехніки. Однак PL-6 має низку обмежень: у пускових установках лише чотири протиракети, а їхнє перезарядження здійснюється вручну. Це може знижувати бойову ефективність системи при інтенсивному обстрілі.

Проте зростаюча загроза протитанкових засобів і безпілотників робить системи активного захисту ключовим елементом сучасної бронетехніки. Такі розробки ведуться не тільки в Китаї, а й в інших країнах, включно зі США, Росією, Ізраїлем і Німеччиною.

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У РФ оснастили танки Т-90М системою активного захисту "Арена-М" (відео)

Нагадаємо, ізраїльська оборонна компанія Rafael Advanced Defence Systems провела важливу модернізацію свого комплексу активного захисту Trophy. Система була адаптована для перехоплення дронів, які атакують бронетехніку під кутом майже вертикального пікірування.