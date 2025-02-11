Китай створює вітчизняний КАЗ для танків ZTZ-99A: перші результати вже відомі (відео)
Фахівці зазначили, що розробки в галузі систем активного захисту для бронетехніки ведуться в багатьох країнах. Однак китайська система PL-6 поки що має низку обмежень.
У Китаї тривають дослідження і розробки систем активного захисту для бойової техніки. Нещодавно опубліковані кадри демонструють макет башти основного бойового танка ZTZ-99A зі встановленими елементами комплексу активного захисту (КАЗ) PL-6 (GL-6).
Цей комплекс включає центральний пульт управління, чотири радіолокаційні антени та дві спарені пускові установки протиракет. На кадрах видно, як одна з установок випускає дві протиракети у швидкій послідовності, знищуючи цілі, які імітують атакуючі ракети.
На випробування китайської системи звернули увагу польські оглядачі Defence 24. Аналітики пишуть, що, судячи з характеристик, PL-6 може адаптуватися для боротьби не тільки з протитанковими ракетами, а й із дронами, а також з баражувальними боєприпасами.
ZTZ-99A і танкові сили НВАК
ZTZ-99A є найсучаснішим основним бойовим танком КНР, розробленим корпорацією NORINCO. Крім нього, в сухопутних військах Китаю залишаються на озброєнні більш ранні версії ZTZ-99 (близько 1000-1300 одиниць), а також сімейство ZTZ-96, представлене моделями ZTZ-96, ZTZ-96A і ZTZ-96B, чисельність яких досягає 2500 одиниць.
Експерти підкреслили, що використання системи активного захисту на ZTZ-99A відповідає загальносвітовим тенденціям модернізації бронетехніки. Однак PL-6 має низку обмежень: у пускових установках лише чотири протиракети, а їхнє перезарядження здійснюється вручну. Це може знижувати бойову ефективність системи при інтенсивному обстрілі.
Проте зростаюча загроза протитанкових засобів і безпілотників робить системи активного захисту ключовим елементом сучасної бронетехніки. Такі розробки ведуться не тільки в Китаї, а й в інших країнах, включно зі США, Росією, Ізраїлем і Німеччиною.Важливо
Нагадаємо, ізраїльська оборонна компанія Rafael Advanced Defence Systems провела важливу модернізацію свого комплексу активного захисту Trophy. Система була адаптована для перехоплення дронів, які атакують бронетехніку під кутом майже вертикального пікірування.