Китай создает отечественный КАЗ для танков ZTZ-99A: первые результаты уже известны (видео)

Специалисты отметили, что разработки в области систем активной защиты для бронетехники ведутся во многих странах. Однако китайская система PL-6 пока имеет ряд ограничений.

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В Китае продолжаются исследования и разработки систем активной защиты для боевой техники. Недавно опубликованные кадры демонстрируют макет башни основного боевого танка ZTZ-99A с установленными элементами комплекса активной защиты (КАЗ) PL-6 (GL-6).

Данный комплекс включает центральный пульт управления, четыре радиолокационные антенны и две спаренные пусковые установки противоракет. На кадрах видно, как одна из установок выпускает две противоракеты в быстрой последовательности, уничтожая цели, которые имитируют атакующие ракеты.

На испытания китайской системы обратили внимание польские обозреватели Defence 24. Аналитики пишут, что судя по характеристикам, PL-6 может адаптироваться для борьбы не только с противотанковыми ракетами, но и с дронами, а также барражирующими боеприпасами.

ZTZ-99A и танковые силы НОАК

ZTZ-99A является самым современным основным боевым танком КНР, разработанным корпорацией NORINCO. Помимо него, в сухопутных войсках Китая остаются на вооружении более ранние версии ZTZ-99 (около 1000–1300 единиц), а также семейство ZTZ-96, представленное моделями ZTZ-96, ZTZ-96A и ZTZ-96B, численность которых достигает 2500 единиц.

Эксперты подчеркнули, что использование системы активной защиты на ZTZ-99A соответствует общемировым тенденциям модернизации бронетехники. Однако PL-6 имеет ряд ограничений: в пусковых установках всего четыре противоракеты, а их перезарядка осуществляется вручную. Это может снижать боевую эффективность системы при интенсивном обстреле.

Тем не менее, растущая угроза противотанковых средств и беспилотников делает системы активной защиты ключевым элементом современной бронетехники. Такие разработки ведутся не только в Китае, но и в других странах, включая США, Россию, Израиль и Германию.

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Напомним, израильская оборонная компания Rafael Advanced Defence Systems провела важную модернизацию своего комплекса активной защиты Trophy. Система была адаптирована для перехвата дронов, которые атакуют бронетехнику под углом почти вертикального пикирования.