Китай создает отечественный КАЗ для танков ZTZ-99A: первые результаты уже известны (видео)
Специалисты отметили, что разработки в области систем активной защиты для бронетехники ведутся во многих странах. Однако китайская система PL-6 пока имеет ряд ограничений.
В Китае продолжаются исследования и разработки систем активной защиты для боевой техники. Недавно опубликованные кадры демонстрируют макет башни основного боевого танка ZTZ-99A с установленными элементами комплекса активной защиты (КАЗ) PL-6 (GL-6).
Данный комплекс включает центральный пульт управления, четыре радиолокационные антенны и две спаренные пусковые установки противоракет. На кадрах видно, как одна из установок выпускает две противоракеты в быстрой последовательности, уничтожая цели, которые имитируют атакующие ракеты.
На испытания китайской системы обратили внимание польские обозреватели Defence 24. Аналитики пишут, что судя по характеристикам, PL-6 может адаптироваться для борьбы не только с противотанковыми ракетами, но и с дронами, а также барражирующими боеприпасами.
ZTZ-99A и танковые силы НОАК
ZTZ-99A является самым современным основным боевым танком КНР, разработанным корпорацией NORINCO. Помимо него, в сухопутных войсках Китая остаются на вооружении более ранние версии ZTZ-99 (около 1000–1300 единиц), а также семейство ZTZ-96, представленное моделями ZTZ-96, ZTZ-96A и ZTZ-96B, численность которых достигает 2500 единиц.
Эксперты подчеркнули, что использование системы активной защиты на ZTZ-99A соответствует общемировым тенденциям модернизации бронетехники. Однако PL-6 имеет ряд ограничений: в пусковых установках всего четыре противоракеты, а их перезарядка осуществляется вручную. Это может снижать боевую эффективность системы при интенсивном обстреле.
Тем не менее, растущая угроза противотанковых средств и беспилотников делает системы активной защиты ключевым элементом современной бронетехники. Такие разработки ведутся не только в Китае, но и в других странах, включая США, Россию, Израиль и Германию.Важно
Напомним, израильская оборонная компания Rafael Advanced Defence Systems провела важную модернизацию своего комплекса активной защиты Trophy. Система была адаптирована для перехвата дронов, которые атакуют бронетехнику под углом почти вертикального пикирования.