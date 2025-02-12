Іншого способу уражати балістику в нас немає: Ігнат відреагував на звинувачення Безуглої

Полковник Юрій Ігнат провів невеличкий лікнеп по роботі ППО. Він пояснив, що коли збита ракета не вибухнула в повітрі, то бойова частина може здетонувати під час удару об землю.

Related video

Зенітна керована ракета ЗРК Patriot здатна збивати балістичну ракету лише безпосереднім зіткненням "лоб у лоб" й під час зіткнення, завдяки кінетичній енергії, вона або вибухає, або змінює траєкторію польоту і падає на землю. Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у відповідь на звинувачення народної депутатки Мар’яні Безуглої.

"Іншого способу уражати балістику в нас немає!", — наголосив військовий.

Важливо

Скандал з "уламками ракет": чим обернеться "наїзд" Безуглої на ПС ЗСУ

Він пояснив, що якщо ракета не вибухнула в повітрі, то зберігається висока ймовірність детонації бойової частини вже на землі, куди ракета впаде обов’язково. Для наочності він додав відео збиття "Іскандер-М" в Одесі.

Юрій Ігнат наголосив, що коли зенітний ракетний дивізіон, на рахунку якого десятки збитих ракет та тисячі врятованих життів киян, доповідає про знищення балістики, то не варто оцінювати ефективність та піддавати сумніву якість їх бойової роботи. До того ж, усі дії все одно фіксуються об’єктивним контролем та ретельно аналізується на всіх рівнях, додав військовий.

Відповідь Юрія Ігната Мар'яні Безуглій

Водночас фото, яке було опубліковано у соцмережі, є оперативним об’єктивним контролем для росіян, які дізналися, що ціль не уражена.

Вирва на Оболоні

Ракета ж російського "Іскандера" коштує кілька мільйонів доларів, тому ворог ретельно обирає пріоритетні цілі для застосування цього озброєння, — підкреслив начальник управління комунікацій командування ПС ЗСУ.

Допис Мар'яни Безуглої

Мар’яна Безугла, своєю чергою, також відповіла на звинувачення Юрія Ігната, назвавши їх "інформаційно-психологічною операцією".

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла опублікувала фото вирви, повідомивши, що кратер нібито виник в Оболонському районі Києва від незбитої ракети та заявивши про брехню щодо уламків з боку Повітряних сил України.

Також Фокус писав, що Безугла звинуватила Повітряні сили в непрофесійності після удару по Миргороду на початку липня 2024 року.