Другого способа поражать баллистику у нас нет: Игнат отреагировал на обвинения Безуглой

Полковник Юрий Игнат провел небольшой ликбез по работе ПВО. Он объяснил, что если сбитая ракета не взорвалась в воздухе, то боевая часть может сдетонировать во время удара о землю.

Related video

Зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot способна сбивать баллистическую ракету только непосредственным столкновением "лоб в лоб" и во время столкновения, благодаря кинетической энергии, она либо взрывается, либо меняет траекторию полета и падает на землю. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в ответ на обвинения народного депутата Марьяны Безуглой.

"Другого способа поражать баллистику у нас нет!", — подчеркнул военный.

Важно

Скандал с "обломками ракет": чем обернется "наезд" Безуглой на ВС ВСУ

Он пояснил, что если ракета не взорвалась в воздухе, то сохраняется высокая вероятность детонации боевой части уже на земле, куда ракета упадет обязательно. Для наглядности он добавил видео сбития "Искандер-М" в Одессе.

Юрий Игнат отметил, что когда зенитный ракетный дивизион, на счету которого десятки сбитых ракет и тысячи спасенных жизней киевлян, докладывает об уничтожении баллистики, то не стоит оценивать эффективность и подвергать сомнению качество их боевой работы. К тому же, все действия все равно фиксируются объективным контролем и тщательно анализируется на всех уровнях, добавил военный.

Ответ Юрия Игната Марьяне Безуглой

В то же время фото, которое было опубликовано в соцсети, является оперативным объективным контролем для россиян, которые узнали, что цель не поражена.

Воронка на Оболони

Ракета же российского "Искандера" стоит несколько миллионов долларов, поэтому враг тщательно выбирает приоритетные цели для применения этого вооружения, — подчеркнул начальник управления коммуникаций командования ВС ВСУ.

Сообщение Марьяны Безуглой

Марьяна Безуглая, в свою очередь, также ответила на обвинения Юрия Игната, назвав их "информационно-психологической операцией".

Напомним, народный депутат Марьяна Безуглая опубликовала фото воронки, сообщив, что кратер якобы возник в Оболонском районе Киева от несбитой ракеты и заявив о лжи относительно обломков со стороны Воздушных сил Украины.

Также Фокус писал, что Безуглая обвинила Воздушные силы в непрофессионализме после удара по Миргороду в начале июля 2024 года.