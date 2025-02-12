Другого способа поражать баллистику у нас нет: Игнат отреагировал на обвинения Безуглой
Полковник Юрий Игнат провел небольшой ликбез по работе ПВО. Он объяснил, что если сбитая ракета не взорвалась в воздухе, то боевая часть может сдетонировать во время удара о землю.
Зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot способна сбивать баллистическую ракету только непосредственным столкновением "лоб в лоб" и во время столкновения, благодаря кинетической энергии, она либо взрывается, либо меняет траекторию полета и падает на землю. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в ответ на обвинения народного депутата Марьяны Безуглой.
"Другого способа поражать баллистику у нас нет!", — подчеркнул военный.Важно
Он пояснил, что если ракета не взорвалась в воздухе, то сохраняется высокая вероятность детонации боевой части уже на земле, куда ракета упадет обязательно. Для наглядности он добавил видео сбития "Искандер-М" в Одессе.
Юрий Игнат отметил, что когда зенитный ракетный дивизион, на счету которого десятки сбитых ракет и тысячи спасенных жизней киевлян, докладывает об уничтожении баллистики, то не стоит оценивать эффективность и подвергать сомнению качество их боевой работы. К тому же, все действия все равно фиксируются объективным контролем и тщательно анализируется на всех уровнях, добавил военный.
В то же время фото, которое было опубликовано в соцсети, является оперативным объективным контролем для россиян, которые узнали, что цель не поражена.
Ракета же российского "Искандера" стоит несколько миллионов долларов, поэтому враг тщательно выбирает приоритетные цели для применения этого вооружения, — подчеркнул начальник управления коммуникаций командования ВС ВСУ.
Марьяна Безуглая, в свою очередь, также ответила на обвинения Юрия Игната, назвав их "информационно-психологической операцией".
Напомним, народный депутат Марьяна Безуглая опубликовала фото воронки, сообщив, что кратер якобы возник в Оболонском районе Киева от несбитой ракеты и заявив о лжи относительно обломков со стороны Воздушных сил Украины.
Также Фокус писал, что Безуглая обвинила Воздушные силы в непрофессионализме после удара по Миргороду в начале июля 2024 года.