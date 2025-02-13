У солдатів є 10 секунд, щоб вижити: ЗСУ застосували нову тактику проти танків-черепах, — Forbes (відео)

Українські бригади намагаються знаходити нові способи, щоб обійти саморобну броню. Останній контрзахід, безумовно, найжахливіший для екіпажів різних транспортних засобів-черепах.

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Російські танки-черепахи з шарами грубої додаткової броні — листового металу, решіток і навіть іноді колод — можуть виглядати безглуздо, але це не означає, що такий підхід не працює. Про це пише Forbes.

Додатковий захист робить броньовані машини повільними та складними в управлінні, але також захищає від FPV-дронів, які постійно перебувають всюди вздовж 1000-кілометрової лінії фронту.

Тому українські команди щосили прагнуть шукати нові способи, щоб обійти саморобну броню. Останній контрзахід, безумовно, є найжахливішим для екіпажів різноманітних транспортних засобів-черепах — не лише танків, а й бойових машин піхоти, бронетранспортерів і навіть інженерних машин.

Деякі українські оператори безпілотників запускають "дрони-дракони" і прорізають додаткову броню розплавленою запальною речовиною. У солдатів, які зазнали такого впливу, є тільки 10 секунд, щоб втекти й не отримати смертельних опіків, зазначалося в дослідженні армії США.

Група безпілотників "Фенікс" Державної прикордонної служби України, розгорнута на схід від Костянтинівки, наочно продемонструвала тактику термітного вогню, відбиваючи великий російський механізований наступ. Таким чином було уражено два танки, два БТР, дві БМП та інженерну машину.

"Прикордонники чинять гідний опір", — йшлося в публікації Державної прикордонної служби.

У більшості випадків використовуються FPV. Але принаймні в одному група запустила термітний безпілотник — зазвичай використовуваний для вогняних нальотів на розташування російських військ у лісових масивах — на дах автомобіля-черепахи. Дрон виплюнув розплавлений метал і швидко пропалив верхню броню автомобіля.

Просування російських військ

Водночас підрив і спалення однієї з російських штурмових груп, можливо, і не зупинить просування ЗС РФ. Російські війська переважають українські за чисельністю в більшості найважливіших секторів. Костянтинівка не виняток. Якщо знищити одну штурмову групу, ще дві займуть її місце.

Не допомагає й те, що після нещодавньої російської окупації руїн Торецька група безпілотників "Фенікс" і сусідня 28-ма механізована бригада тепер обороняють виступ завглибшки в кілька кілометрів на схід від Костянтинівки, оточений із трьох боків російськими військами.

За даними Українського центру оборонних стратегій, 28-та механізована бригада і група "Фенікс" разом з її безпілотниками-драконами незабаром, можливо, будуть змушені відступити на захід, щоб уникнути оточення.

Нагадаємо, що "Нива"-кабріолет ЗС РФ застрягла під Покровськом. Четверо росіян намагалися виштовхати пошкоджений автомобіль у районі міста.

Також повідомлялося, що РФ змінює "Шахеди" на дрони-приманки, що загрожує неприємними сюрпризами для українських сил ППО.

Нагадаємо, що, за даними NYT, у Курській області російські війська очікують другого Бахмута, битва на українському виступі може бути найзапеклішою за весь час повномасштабного вторгнення.