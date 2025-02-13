У солдат 10 секунд, чтобы выжить: ВСУ задействуют новую тактику против танков-черепах, — Forbes (видео)

Украинские бригады пытаются находить новые способы, чтобы обойти самодельную броню. Последняя контрмера, безусловно, самая ужасающая для экипажей различных транспортных средств-черепах.

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Российские танки-черепахи со слоями грубой дополнительной брони — листового металла, решеток и даже иногда бревен — могут выглядеть нелепо, но это не значит, что такой подход не работает. Об этом пишет Forbes.

Дополнительная защита делает бронированные машины медленными и сложными в управлении, но также защищает от FPV-дронов, которые постоянно находятся повсюду вдоль 1000-километровой линии фронта.

Поэтому украинские команды изо всех сил стремятся искать новые способы, чтобы обойти самодельную броню. Последняя контрмера, безусловно, самая ужасающая для экипажей различных транспортных средств-черепах — не только танков, но и боевых машин пехоты, бронетранспортеров и даже инженерных машин.

Некоторые украинские операторы беспилотников запускают "дроны-драконы" и прорезают дополнительную броню расплавленным зажигательным веществом. У солдат, подвергшихся подобному воздействию, есть только 10 секунд, чтобы убежать и не получить смертельных ожогов, отмечалось в исследовании армии США.

Группа беспилотников "Феникс" Государственной пограничной службы Украины, развернутая к востоку от Константиновки, наглядно продемонстрировала тактику термитного огня, отражая крупное российское механизированное наступление. Таким образом были поражены два танка, два БТР, две БМП и инженерная машина.

"Пограничники оказывают достойное сопротивление", — говорилось в публикации Государственной пограничной службы.

В большинстве случаев используются FPV. Но по крайней мере в одном группа запустила термитный беспилотник — обычно используемый для огненных налетов на расположения российских войск в лесных массивах — на крышу автомобиля-черепахи. Дрон выплюнул расплавленный металл и быстро прожег верхнюю броню автомобиля.

Продвижение российских войск

Вместе с тем подрыв и сожжение одной из российских штурмовых групп, возможно, и не остановит продвижение ВС РФ. Российские войска превосходят украинские по численности в большинстве наиболее важных секторов. Константиновка не исключение. Если уничтожить одну штурмовую группу, еще две займут ее место.

Не помогает и то, что после недавней российской оккупации руин Торецка группа беспилотников "Феникс" и соседняя 28-я механизированная бригада теперь обороняют выступ глубиной в несколько километров к востоку от Константиновки, окруженный с трех сторон российскими войсками.

По данным Украинского центра оборонных стратегий, 28-я механизированная бригада и группа "Феникс" вместе с ее беспилотниками-драконами вскоре, возможно, будут вынуждены отступить на запад, чтобы избежать окружения.

Напомним, что "Нива"-кабриолет ВС РФ застряла под Покровском. Четверо россиян пытались вытолкать поврежденный автомобиль в районе города.

Также сообщалось, что РФ меняет "Шахеды" на дроны-приманки, что чревато неприятными сюрпризами для украинских сил ПВО.

Напомним, что, по данным NYT, в Курской области российские войска ожидают второго Бахмута, битва на украинском выступе может быть самой ожесточенной за все время полномасштабного вторжения.