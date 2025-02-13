"Нива"-кабриолет ВС РФ застряла под Покровском: как ВСУ "помогли" оккупантам (видео)

Четверо российских оккупантов пытались вытолкать поврежденный автомобиль в районе Покровска. Их зафиксировал украинский дрон.

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На фоне последних сообщений после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным относительно войны в Украине, военный ВСУ с позывным "Алекс" в своем Telegram "Офицер+" опубликовал видео с Покровского направления и иронично отреагировал относительно мирных переговоров.

На кадрах, снятых дроном, зафиксировано, как четверо российских оккупантов пытаются вытащить поврежденную "Ниву", которая застряла в поле в районе Покровска.

"Какое перемирие, тут "мужики" под Покровском ниву-кабриолет из "говна" не могут вытащить, а вы тут со своими проблемами и паникой. Ну пацанам потом помогли... гм, помогли сдохнуть. Наверное перед смертью пз*ц как проклинали ту "Ниву"), — подписал военный видео.

Ситуация на фронте

По последним данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 22:00 среды, 12 февраля, на фронте за день произошло 112 боевых столкновений. Напряженной ситуация остается на Покровском и Курском направлениях — там противник сосредотачивает основные наступательные усилия.

"На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 30 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зверево, Надиевка, Успеновка, Андреевка, Александровка, Дачное и Шевченко", — говорится в сообщении Генштаба.

Ситуация на Покровском направлении по состоянию на 13 февраля Фото: deepstatemap.live

По предварительным подсчетам, на Покровском направлении российская армия потеряла 220 человек убитыми и ранеными. Силы обороны уничтожили танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, миномет, девять единиц автомобильной техники и два мотоцикла оккупантов. Кроме того, украинские защитники существенно повредили один танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку и два вражеских миномета.

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, а затем и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Фокус собрал все, что известно о переговорах лидеров государств, касавшихся российско-украинская война и способов ее завершения.

После телефонных разговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским Дональд Трамп дал пресс-конференцию в Белом доме, на которой заявил, что намерен провести встречу с президентом РФ в Саудовской Аравии.