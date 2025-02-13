"Нива"-кабріолет ЗС РФ застрягла під Покровськом: як ЗСУ "допомогли" окупантам (відео)

Четверо російських окупантів намагалися виштовхати пошкоджений автомобіль в районі Покровська. Їх зафіксував український дрон.

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На тлі останніх повідомлень після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом РФ Володимиром Путіним щодо війни в Україні, військовий ЗСУ із позивним "Алекс" у своєму Telegram "Офіцер+" опублікував відео з Покровського напрямку та іронічно відреагував щодо мирних переговорів.

На кадрах, знятих дроном, зафіксовано, як четверо російських окупантів намагаються витягнути пошкоджену "Ниву", яка застрягла в полі в районі Покровська.

"Яке перемир’я, тут "мужики" під Покровськом ниву-кабріолет з "гівна" не можуть витягнути, а ви тут зі своїми проблемами і панікою. Ну пацанам потім допомогли… гм, допомогли здохнути. Напевно перед смертю пз*ц як проклинали ту "Ниву"), — підписав військовий відео.

Ситуація на фронті

За останніми даними Генштабу ЗСУ, станом на 22:00 середи, 12 лютого, на фронті за день відбулося 112 бойових зіткнень. Напруженою ситуація залишається на Покровському і Курському напрямках — там противник зосереджує основні наступальні зусилля.

"На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 30 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Звірове, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Олександрівка, Дачне та Шевченко", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Ситуація на Покровському напрямку станом на 13 лютого Фото: deepstatemap.live

За попередніми підрахунками, на Покровському напрямку російська армія втратила 220 осіб вбитими та пораненими. Сили оборони знищили танк, бойову машину піхоти, бойову броньовану машину, міномет, дев’ять одиниць автомобільної техніки та два мотоцикли окупантів. Крім того, українські захисники суттєво пошкодили один танк, дві бойові броньовані машини, три автомобілі, самохідну артилерійську установку та два ворожих міномети.

Нагадаємо, 12 лютого президент США Дональд Трамп зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну, а потім і президенту України Володимиру Зеленському. Фокус зібрав все, що відомо про переговори лідерів держав, що стосувалися російсько-українська війна і способів її завершення.

Після телефонних розмов з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським Дональд Трамп дав пресконференцію у Білому домі, на якій заявив, що має намір провести зустріч із президентом РФ у Саудівській Аравії.