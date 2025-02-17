Україна перетворила американський HMMWV на РЕБ-машину для передової (відео)

Різноманітні антени на броньовику вказують на те, що машину модернізували під обладнання для перехоплення, глушіння та інших маніпуляцій з електронними сигналами. Така платформа РЕБ спрямована на порушення зв'язку противника, радіолокаційних систем або мереж GPS.

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Нещодавно з'явилося відео, на якому показано HMMWV, які постачаються США, з низкою антен на даху. Це видовище особливо інтригує, оскільки припускають, що автомобіль був модифікований і тепер не обмежується первинними функціями. Про це пише Bulgarian Military.

Антени на HMMWV вказують на те, що це не стандартний варіант у звичайній конфігурації. Humvee, зазвичай використовувані для перевезення військ і логістики, часто модифікуються для різних спеціалізованих військових завдань.

Велика кількість і різноманітність антен на цьому конкретному HMMWV передбачає, що його модернізували під обладнання для перехоплення, глушіння та інших маніпуляцій з електронними сигналами. Це було б характерно для платформи радіоелектронної боротьби, спрямованої на порушення зв'язку противника, радіолокаційних систем або мереж GPS.

Можливості радіоелектронної боротьби мають вирішальне значення в сучасних конфліктах, оскільки надають одній зі сторін значну перевагу, нейтралізуючи або знижуючи ефективність ворожих технологій. Антени можуть бути залучені в перехопленні сигналів, що дає змогу транспортному засобу відстежувати ворожі комунікації та передавання даних.

Інші можуть бути антенами-глушилками, призначеними для блокування або зниження здатності противника підтримувати зв'язок або використовувати електронні системи. Також можуть бути антени для підміни, спуфінгу ворожих систем наведення і навігації.

Мобільність HMMWV, його позашляхові можливості та наявна інфраструктура роблять ідеальним кандидатом для швидкого розгортання в різних умовах, зокрема для РЕБ.

Ця конкретна модифікація являє собою універсальний і мобільний центр радіоелектронної боротьби, здатний працювати на різних територіях і виконувати низку завдань із підриву сил противника.

Нагадаємо, що на озброєнні 156-ї ОМБр помітили модернізовані болгарські БТР-60Д.

Також повідомлялося, що ЗС РФ показали нову мінометну мініракету "Соліст". За даними розробників, у новому озброєнні поєднано принципи роботи БпЛА і керованої протитанкової ракети.