Украина превратила американский HMMWV в РЭБ-машину для передовой (видео)

Разнообразные антенны на броневике указывают на то, что машину модернизировали под оборудование для перехвата, глушения и прочих манипуляций с электронными сигналами. Такая платформа РЭБ направлена на нарушение связи противника, радиолокационных систем или сетей GPS.

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Недавно появилось видео, на котором показан поставляемый США HMMWV с рядом антенн на крыше. Это зрелище особенно интригует, поскольку предполагается, что автомобиль был модифицирован и теперь не ограничивается первоначальными функциями. Об этом пишет Bulgarian Military.

Антенны на HMMWV указывают на то, что это не стандартный вариант в обычной конфигурации. Humvee, обычно используемые для перевозки войск и логистики, часто модифицируются для различных специализированных военных задач.

Большое количество и разнообразие антенн на этом конкретном HMMWV подразумевает, что он был модернизирован под оборудование для перехвата, глушения и прочих манипуляций с электронными сигналами. Это было бы характерно для платформы радиоэлектронной борьбы, направленной на нарушение связи противника, радиолокационных систем или сетей GPS.

Возможности радиоэлектронной борьбы имеют решающее значение в современных конфликтах, поскольку предоставляют одной из сторон значительное преимущество, нейтрализуя или снижая эффективность вражеских технологий. Антенны могут быть задействованы в перехвате сигналов, что дает возможность транспортному средству отслеживать вражеские коммуникации и передачу данных.

Другие могут быть антеннами-глушилками, предназначенными для блокирования или снижения способности противника поддерживать связь или использовать электронные системы. Также могут быть антенны для подмены, спуфинга вражеских систем наведения и навигации.

Мобильность HMMWV, его внедорожные возможности и существующая инфраструктура делают идеальным кандидатом для быстрого развертывания в различных условиях, в т.ч. для РЭБ.

Эта конкретная модификация представляет собой универсальный и мобильный центр радиоэлектронной борьбы, способный работать на различных территориях и выполнять ряд задач по подрыву сил противника.

Напомним, что на вооружении 156-й ОМБр заметили модернизированные болгарские БТР-60Д.

Также сообщалось, что ВС РФ показали новую минометную мини-ракету "Солист". По данным разработчиков, в новом вооружении совмещены принципы работы БПЛА и управляемой противотанковой ракеты.