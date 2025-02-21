Гроза російських НПЗ: що відомо про вітчизняний безпілотник "Лютий"

Український дрон-камікадзе довів свою ефективність під час ударів по енергетичних об'єктах противника. На думку експертів, ці БПЛА здатні змінити хід війни, якщо тільки вдасться виготовити їх у достатній кількості та за доступною ціною.

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За три роки від початку повномасштабного вторгнення Росії українські зброярі розробили низку проєктів, які вже ефективно застосовуються на полі бою. Серед них виділяється безпілотний апарат (БПЛА) літакового типу "Лютий", розроблений для ураження цілей на значній відстані. Фокус зібрав відомості про технічні характеристики, особливості та бойове застосування безпілотника.

Проєкт цього БПЛА вперше був публічно анонсований "Укроборонпромом" у жовтні 2022 року. Згідно із заявленими характеристиками, апарат мав нести бойову частину масою 75 кг і долати відстань понад 1000 км. Випробування моделі почалися в листопаді 2022 року, а вже до кінця 2023 року Україна вийшла на серійне виробництво цих дронів-камікадзе.

Конструктивні особливості дрона-камікадзе "Лютий"

Виконаний в інтегральній двобалковій схемі зі штовхаючим гвинтом;

Використовує двигун внутрішнього згоряння;

Оснащений фіксованим колісним шасі, що дає змогу здійснювати зліт зі ЗПС або рівної поверхні;

Корпус виготовлений зі скловолокна з металевим посиленням, що робить його легким і міцним;

Модульна конструкція дає змогу легко розбирати і транспортувати дрон.

Перше бойове застосування безпілотника відбулося в травні 2023 року. Українські військові активно використовували "Лютий" для атак на об'єкти російської інфраструктури, включно з нафтопереробними заводами. Висока точність і руйнівна міць зробили цей безпілотник важливим елементом української тактики ведення війни.

На думку експерта Девіда Гемблінга, ці БПЛА здатні змінити хід війни, якщо тільки вдасться виготовити їх у достатній кількості та за доступною ціною. За деякими даними, вартість одного апарата становить близько 200 тисяч доларів.

Детальніше про безпілотник читайте в нашому матеріалі"3 роки війни: ТОП 10 найкращих систем озброєння України".