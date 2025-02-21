Гроза российских НПЗ: что известно об отечественном беспилотнике "Лютый"

Украинский дрон-камикадзе доказал свою эффективность во время ударов по энергетическим объектам противника. По мнению экспертов, эти БПЛА способны изменить ход войны если только удастся произвести их в достаточном количестве и по доступной цене.

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За три года с начала полномасштабного вторжения России украинские оружейники разработали ряд проектов, которые уже эффективно применяются на поле боя. Среди них выделяется беспилотный аппарат (БПЛА) самолетного типа "Лютый", разработанный для поражения целей на значительном удалении. Фокус собрал сведения о технических характеристиках, особенностях и боевом применении беспилотника.

Проект данного БПЛА впервые был публично анонсирован "Укроборонпромом" в октябре 2022 года. Согласно заявленным характеристикам, аппарат должен был нести боевую часть массой 75 кг и преодолевать расстояние более 1000 км. Испытания модели начались в ноябре 2022 года, а уже к концу 2023 года Украина вышла на серийное производство этих дронов-камикадзе.

Конструктивные особенности дрона-камикадзе "Лютый"

Выполнен в интегральной двухбалочной схеме с толкающим винтом;

Использует двигатель внутреннего сгорания;

Оснащен фиксированным колесным шасси, что позволяет осуществлять взлет с ВПП или ровной поверхности;

Корпус изготовлен из стекловолокна с металлическим усилением, что делает его легким и прочным;

Модульная конструкция позволяет легко разбирать и транспортировать дрон.

Первое боевое применение беспилотника состоялось в мае 2023 года. Украинские военные активно использовали "Лютый" для атак на объекты российской инфраструктуры, включая нефтеперерабатывающие заводы. Высокая точность и разрушительная мощь сделали этот беспилотник важным элементом украинской тактики ведения войны.

По мнению эксперта Дэвида Хэмблинга, данные БПЛА способны изменить ход войны, если только удастся произвести их в достаточном количестве и по доступной цене. По некоторым данным, стоимость одного аппарата составляет около 200 тысяч долларов.

Более подробно о беспилотнике читайте в нашем материале "3 года войны: ТОП 10 лучших систем вооружения Украины".