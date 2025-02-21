ЗСУ знищили рідкісний ЗРК С-350: скільки таких ракетних комплексів залишилося у ЗС РФ

Новітню систему ППО середньої дальності С-350 "Витязь", яка була введена в експлуатацію 2020 року, мабуть, ще й модифікували за допомогою додаткової броні над її пусковою установкою і рубкою управління.

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15-та окрема бригада артилерійської розвідки "Чорний ліс" показала, як на Донеччині було знищено ЗРК С-350 "Витязь" російських військ. Про це повідомлялося на сторінці підрозділу у Facebook.

"Завдяки майстерним діям розвідників бригади "Чорний ліс" вдалося виявити та знищити новітній російський ЗРК малої й середньої дальності С-350 "Витязь" вартістю близько 135 млн доларів", — наголошувалося в публікації.

За даними Defense Blog, новітню систему ППО середньої дальності С-350 "Витязь", яку ввели в експлуатацію у 2020 році, мабуть, ще й модифікували за допомогою додаткової броні над її пусковою установкою і рубкою управління.

Система С-350, розроблена російською оборонною фірмою "Алмаз-Антей", прийшла на зміну застарілим С-300ПС і "Бук-М1-2". Цей ЗРК може уражати літаки, гелікоптери, крилаті ракети, безпілотники й тактичні балістичні ракети, вона вважається одним із найпередовіших засобів ППО ЗС РФ. Водночас розгортання цієї системи на передовій вказує на навантаження на усталені підрозділи ППО РФ.

На відео, з огляду на все, зафіксовано момент, коли українські сили успішно націлилися на систему ППО за допомогою безпілотників.

Ця втрата слідує за попередніми повідомленнями про те, що принаймні один блок С-350 був серйозно пошкоджений після підриву на мінах, що викликає питання щодо виживання системи в умовах фронту. Попри те, що С-350 є одним із найновіших доповнень до арсеналу ППО Росії, тепер він зазнає тих самих вразливостей, з якими стикаються старі системи.

ЗРК С-350 "Витязь"

ЗРК С-350

Згідно з The Military Balance 2024, станом на початок 2024 року в Росії було всього шість С-350, введених в експлуатацію, що вказує на рідкість такої техніки в лавах ЗС РФ. Рішення розмістити передову систему в зоні активних боїв вказує на те, що інтенсивність бойових зіткнень останнім часом зросла, а також на потенційну ефективність мереж ППО, які використовуються, зазначають автори публікації.

Нагадаємо, що російські війська встановили на наземний дрон систему залпового вогню.

Також повідомлялося, що, згідно з опитуванням, 53% жителів Данії висловилися за відправлення військ в Україну.