ВСУ уничтожили редкий ЗРК С-350: сколько таких ракетных комплексов осталось у ВС РФ

Новейшую систему ПВО средней дальности С-350 "Витязь", которая была введена в эксплуатацию в 2020 году, по-видимому, еще и модифицировали с помощью дополнительной брони над ее пусковой установкой и рубкой управления.

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15-я отдельная бригада артиллерийской разведки "Черный лес" показала, как в Донецкой области был уничтожен ЗРК С-350 "Витязь" российских войск. Об этом сообщалось на странице подразделения в Facebook.

"Благодаря искусным действиям разведчиков бригады "Черный лес" удалось обнаружить и уничтожить новейший российский ЗРК малой и средней дальности С-350 "Витязь" стоимостью около 135 млн долларов", — отмечалось в публикации.

По данным Defense Blog, новейшую систему ПВО средней дальности С-350 "Витязь", которая была введена в эксплуатацию в 2020 году, по-видимому, еще и модифицировали с помощью дополнительной брони над ее пусковой установкой и рубкой управления.

Система С-350, разработанная российской оборонной фирмой "Алмаз-Антей", пришла на смену устаревшим С-300ПС и "Бук-М1-2". Этот ЗРК может поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, беспилотники и тактические баллистические ракеты, она считается одним из самых передовых средств ПВО ВС РФ. Вместе с тем развертывание этой системы на передовой указывает на растущую нагрузку на устоявшиеся подразделения ПВО РФ.

На видео, судя по всему, запечатлен момент, когда украинские силы успешно нацелились на систему ПВО с помощью беспилотников.

Эта потеря следует за предыдущими сообщениями о том, что по крайней мере один блок С-350 был серьезно поврежден после подрыва на минах, что вызывает вопросы относительно выживаемости системы в условиях фронта. Несмотря на то, что С-350 является одним из новейших дополнений к арсеналу ПВО России, теперь он подвергается тем же уязвимостям, с которыми сталкиваются старые системы.

ЗРК С-350 "Витязь"

ЗРК С-350

Согласно The Military Balance 2024, по состояние на начало 2024 года у России было всего шесть С-350, введенных в эксплуатацию, что указывает на редкость такой техники в рядах ВС РФ. Решение разместить передовую систему в зоне активных боев указывает на то, что интенсивность боестолкновений в последнее время возросла, а также потенциальную эффективность использующихся сетей ПВО, отмечают авторы публикации.

Напомним, что российские войска установили на наземный дрон систему залпового огня.

Также сообщалось, что, согласно опросу, 53% жителей Дании высказались за отправку войск в Украину.