53% жителей Дании высказались за отправку войск в Украину, — Bloomberg

Большинство датчан также хотят, чтобы Украина присоединилась к ЕС и НАТО. Так считают 66% и 68% респондентов соответственно.

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Большинство жителей Дании поддерживают отправку миротворцев в Украину по завершении войны. Скандинавская страна входит в список крупнейших стран, которые поставляют оружие Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Большинство датчан также хотят, чтобы Украина присоединилась к ЕС и НАТО. Так считают 66% и 68% респондентов соответственно.

Около 53% респондентов заявили, что Дания должна принять участие в любом будущем развертывании военнослужащих, согласно опросу, опубликованному датским изданием Ritzau в пятницу 21 февраля. Около 15% высказались против, а 32% не определились или затруднились ответить. 66% респондентов также заявили, что Украина должна вступить в Европейский Союз, а 68% — что страна должна стать частью НАТО.

Дания, страна с населением 6 миллионов человек передала 53,7 млрд крон (7,55 млрд долларов) в качестве военной помощи с тех пор, как Украина подверглась нападению со стороны России. Премьер-министр страны Метте Фредериксен, которая также наращивает оборонные инвестиции, заявила, что пока рано обсуждать миротворцев, хотя она положительно относится к планам Великобритании.

В четверг она провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и заверила в поддержке со стороны скандинавской страны.

В опросе издания Ritzau участвовли 1021 респондентов, само же исследование общественного мнеия проводила компания Voxmeter с 18 по 20 февраля.

Британские войска в Украине должны "закрыть небо"

20 февраля британское издание The Telegraph опубликовало сведения о том, что премьер-министр страны Кир Стармер представил мирный план Дональду Трампу. В документе сообщалось о 30-тысячном миротворческом контингенте.

Позже появились детали возможного плана размещения войск в Украине. Отмечалось, что это позволит гражданским жителям Украины вернуться в мирной жизни. Сообщалось, что все же рассматривается вариант с размещением менее 30 000 военнослужащих и не на линии фронта, а вокруг крупных городов, вблизи критической инфраструктуры. В плане также предусмотрена возможность того, что западные силы "закроют небо" над Украиной и будут также патрулировать побережье.

Напомним, что Трамп призвал Зеленского к выборам и рассказал о новом соглашении с Украиной.

Также сообщалось, что Россия запустила железнодорожную дорогу в Мариуполь: 88 вагонов с углем доехали до порта.