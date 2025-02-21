53% жителів Данії висловилися за відправлення військ в Україну, — Bloomberg

Більшість данців також хочуть, щоб Україна приєдналася до ЄС і НАТО. Так вважають 66% і 68% респондентів відповідно.

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Більшість жителів Данії підтримують відправлення миротворців в Україну після завершення війни. Скандинавська країна входить до списку найбільших країн, які постачають зброю Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

Більшість данців також хочуть, щоб Україна приєдналася до ЄС і НАТО. Так вважають 66% і 68% респондентів відповідно.

Близько 53% респондентів заявили, що Данія має взяти участь у будь-якому майбутньому розгортанні військовослужбовців, згідно з опитуванням, опублікованим данським виданням Ritzau у п'ятницю 21 лютого. Близько 15% висловилися проти, а 32% не визначилися або не змогли відповісти. 66% респондентів також заявили, що Україна має вступити до Європейського Союзу, а 68% — що країна має стати частиною НАТО.

Данія, країна з населенням 6 мільйонів, передала 53,7 млрд крон (7,55 млрд доларів) як військову допомогу відтоді, як Україна зазнала нападу з боку Росії. Прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен, яка також нарощує оборонні інвестиції, заявила, що поки зарано обговорювати миротворців, хоча вона позитивно ставиться до планів Великої Британії.

У четвер вона провела переговори з президентом України Володимиром Зеленським і запевнила в підтримці з боку скандинавської країни.

В опитуванні видання Ritzau брали участь 1021 респондент, а саме дослідження громадської думки проводила компанія Voxmeter з 18 до 20 лютого.

Британські війська в Україні мають "закрити небо"

20 лютого британське видання The Telegraph опублікувало відомості про те, що прем'єр-міністр країни Кір Стармер представив мирний план Дональду Трампу. У документі повідомлялося про 30-тисячний миротворчий контингент.

Пізніше з'явилися деталі можливого плану розміщення військ в Україні. Зазначалося, що це дасть змогу цивільним жителям України повернутися до мирного життя. Повідомлялося, що все ж таки розглядають варіант із розміщенням менше ніж 30 000 військовослужбовців і не на лінії фронту, а навколо великих міст, поблизу критичної інфраструктури. У плані також передбачено можливість того, що західні сили "закриють небо" над Україною і будуть також патрулювати узбережжя.

Нагадаємо, що Трамп закликав Зеленського до виборів і розповів про нову угоду з Україною.

Також повідомлялося, що Росія запустила залізничну дорогу до Маріуполя: 88 вагонів із вугіллям доїхали до порту.