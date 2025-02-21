Європі доведеться збільшити армію на 300 тисяч військових без підтримки США, — аналітики

За підрахунками аналітиків, Європі знадобляться щорічні інвестиції у сферу оборони в розмірі близько 250 мільярдів євро. Напад РФ на країни ЄС необхідно "класифікувати як реальну небезпеку".

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Європейським країнам доведеться кардинально посилювати обороноздатність, якщо США припинять військову підтримку. Аналітики з брюссельського інституту Bruegel та Кільського інституту світової економіки оцінили витрати Європи для захисту від Росії, яка може мати достатньо сил для нападу на країни ЄС вже у найближчі 3-10 років.

За оцінками експертів, Європі доведеться розгорнути близько 50 бригад загальною чисельністю 300 тисяч військових, придбати не менше 1400 основних бойових танків та 2000 бойових машин піхоти. Це більше, ніж мають у своєму розпорядженні сухопутні війська Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії разом узяті. Також знадобиться виробництво близько 2000 безпілотників далекого радіусу дії щороку.

Попри значний масштаб цих витрат, економісти називають їх прийнятними. За словами одного з авторів аналізу, професора Гюнтрам Вольф, у відсотковому відношенні це складе лише 1,5% ВВП ЄС. А це значно менше, ніж витрати, які були мобілізовані для подолання кризи під час пандемії COVID-19.

Попри серйозні втрати у війні проти України, Росія значно наростила свою військову міць, зазначають аналітики. Наприкінці 2024 року в Україні було розгорнуто близько 700 тисяч російських військових — набагато більше, ніж на початку вторгнення у 2022 році. За минулий рік РФ виробила 1550 нових танків і 5700 бронемашин, що на 220% та 150% більше відповідно, ніж у 2022-му.

Професор Вольф вважає, що Росія може мати достатньо сил для нападу на країни ЄС вже у найближчі 3-10 років. За його словами, це потрібно "класифікувати як реальну небезпеку". Перемога Росії в Україні лише посилить її агресію, тому Європі життєво необхідно запобігти цьому сценарію, переконаний він.

Автори дослідження пропонують збільшити витрати на оборону в Європі з нинішніх 2% до 3,5–4% ВВП щорічно. Це означає, що країни ЄС мають спільно знаходити додаткові 250 мільярдів євро щороку.

До прикладу, для Німеччини це означатиме збільшення військових витрат із 80 до 140 мільярдів євро на рік, що відповідає 3,5% її ВВП.

Нагадаємо, 21 лютого депутат Європарламенту Міка Аалтола заявив, що США дали Європі три тижні на узгодження умов капітуляції України. Якщо цього не буде зроблено "Сполучені Штати вийдуть з Європи".

18 лютого видання Financial Times писало, що Володимир Путін може вимагати від Дональда Трампа вивести американський військовий контингент, розміщений на території Балтійських країн після початку повномасштабного вторгнення в Україну.