Европе придется увеличить армию на 300 тысяч военных без поддержки США, — аналитики

По подсчетам аналитиков, Европе понадобятся ежегодные инвестиции в сферу обороны в размере около 250 миллиардов евро. Нападение РФ на страны ЕС необходимо "классифицировать как реальную опасность".

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Европейским странам придется кардинально усиливать обороноспособность, если США прекратят военную поддержку. Аналитики из брюссельского института Bruegel и Кильского института мировой экономики оценили расходы Европы для защиты от России, которая может иметь достаточно сил для нападения на страны ЕС уже в ближайшие 3-10 лет.

По оценкам экспертов, Европе придется развернуть около 50 бригад общей численностью 300 тысяч военных, приобрести не менее 1400 основных боевых танков и 2000 боевых машин пехоты. Это больше, чем располагают сухопутные войска Германии, Франции, Италии и Великобритании вместе взятые. Также понадобится производство около 2000 беспилотников дальнего радиуса действия ежегодно.

Несмотря на значительный масштаб этих расходов, экономисты называют их приемлемыми. По словам одного из авторов анализа, профессора Гюнтрам Вольф, в процентном отношении это составит лишь 1,5% ВВП ЕС. А это значительно меньше, чем расходы, которые были мобилизованы для преодоления кризиса во время пандемии COVID-19.

Несмотря на серьезные потери в войне против Украины, Россия значительно нарастила свою военную мощь, отмечают аналитики. В конце 2024 года в Украине было развернуто около 700 тысяч российских военных — гораздо больше, чем в начале вторжения в 2022 году. За прошлый год РФ произвела 1550 новых танков и 5700 бронемашин, что на 220% и 150% больше соответственно, чем в 2022-м.

Профессор Вольф считает, что Россия может иметь достаточно сил для нападения на страны ЕС уже в ближайшие 3-10 лет. По его словам, это нужно "классифицировать как реальную опасность". Победа России в Украине только усилит ее агрессию, поэтому Европе жизненно необходимо предотвратить этот сценарий, убежден он.

Авторы исследования предлагают увеличить расходы на оборону в Европе с нынешних 2% до 3,5-4% ВВП ежегодно. Это означает, что страны ЕС должны совместно находить дополнительные 250 миллиардов евро ежегодно.

К примеру, для Германии это будет означать увеличение военных расходов с 80 до 140 миллиардов евро в год, что соответствует 3,5% ее ВВП.

Напомним, 21 февраля депутат Европарламента Мика Аалтола заявил, что США дали Европе три недели на согласование условий капитуляции Украины. Если этого не будет сделано"Соединенные Штаты выйдут из Европы".

18 февраля издание Financial Times писало, что Владимир Путин может потребовать от Дональда Трампа вывести американский военный контингент, размещенный на территории Балтийских стран после начала полномасштабного вторжения в Украину.