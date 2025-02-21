Представники України та США всю ніч домовлялися щодо угоди про рідкоземельні метали, — ЗМІ

За словами журналістів, рішення за президентом України Володимиром Зеленським. Один американський чиновник висловив занепокоєння, що криза в американсько-українських відносинах поглибиться, якщо Володимир Зеленський відхилить пропозицію.

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Представники України та США впродовж усієї ночі до ранку п'ятниці намагалися укласти угоду про видобуток корисних копалин і зупинити погіршення відносин. Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела, знайомі з питанням.

Зазначається, що рішення тепер за президентом України Володимиром Зеленським. Джерела журналістів, серед яких один американський чиновник, висловили занепокоєння тим, що американсько-українська криза у відносинах поглибиться, якщо український президент відхилить пропозицію.

Американська сторона назвала це сценарієм "успіху або провалу для українців".

Угода про рідкісноземельні метали

Президент України Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента, яка передбачала, що США мають отримати половину всіх фінансових надходжень від проєкту видобутку. Рішення українського лідера роздратувало главу Білого дому Дональда Трампа.

У Зеленського були питання щодо деяких пунктів угоди, серед іншого, що не були передбачені гарантії безпеки. Американська сторона прибула з "покращеним" варіантом угоди цього тижня і зараз внесла додаткові зміни.

Нагадаємо, що, за даними журналістів, британських льотчиків готують до миротворчої місії для патрулювання території України на винищувачах Typhoon.

Також повідомлялося, що без підтримки Сполучених Штатів Європі доведеться збільшити армію на 300 тисяч військових.