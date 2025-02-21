Представители Украины и США всю ночь договаривались по сделке о редкоземельных металлах, — СМИ

По словам журналистов, решение за президентом Украины Владимиром Зеленским. Один американский чиновник выразил обеспокоенность, что кризис в американо-украинских отношениях углубится, если Владимир Зеленский отклонит предложение.

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Представители Украины и США на протяжении всей ночи до утра пятницы пытаясь заключить соглашение о добыче полезных ископаемых и остановить ухудшение отношений. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Отмечается, что решение теперь за президентом Украины Владимиром Зеленским. Источники журналистов, среди которых один американский чиновник, выразили обеспокоенность тем, что американо-украинский кризис в отношениях углубится, если украинский президент отклонит предложение.

Американская сторона назвала это сценарием "успеха или провала для украинцев".

Соглашение о редкоземельных металлах

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента, которое предусматривало, что США должны получить половину всех финансовых поступлений от проекта добычи. Решение украинского лидера вывело из себя главу Белого дома Дональда Трампа.

У Зеленского были вопросы по некоторым пунктам соглашения, среди прочего, что не были предусмотрены гарантии безопасности. Американская сторона прибыла с "улучшенным" вариантом соглашения на этой неделе и сейчас внесла дополнительные изменения.

Напомним, что, по данным журналистов, британских летчиков готовят к миротворческой миссии для патрулирования территории Украины на истребителях Typhoon.

Также сообщалось, что без поддержки Соединенных Штатов Европе придется увеличить армию на 300 тысяч военных.