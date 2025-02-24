Росіяни не літають на штурми на говербордах, поки що обмежуються ослами: аналіз Forbes

Після втрат у 15 500 одиниць бронетехніки в Україні росіяни вдаються до відчайдушних заходів, щоб підтримувати рух своєї армії в Україні.

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Поки що ніщо не віщує, що російські війська в доступному для огляду майбутньому літатимуть на штурми на говербордах, двоколісних дитячих іграшках, що мчать на внутрішніх гіроскопах, щоб утримувати своїх їздців у вертикальному положенні та зберігати рівновагу. Про це пише Forbes.

Але це не означає, що після втрати 15 500 одиниць бронетехніки в Україні росіяни не вдаються до відчайдушних заходів, щоб підтримувати рух своєї армії в Україні, зазначає видання.

На відео, поширеному минулої неділі в мережі, зображені російські військові, які завантажують яскраві говерборди у військову вантажівку.

Російські війська з говербордом

"Коли нема на чому їздити…" — сміється один із них на відео.

Але, найімовірніше, росіяни вкрали ці іграшки в українських мирних жителів і забирають їх додому як мародери — або щоб переробити на колісну базу для експериментального дрона, що вперше з'явився минулого року. На перетнутій, засніженій місцевості українського поля бою говерборд набагато менш ефективний для піхоти.

Багато росіян ідуть у бій або кульгають. Залишившись без сучасних транспортних засобів, російська піхота тепер атакує пішки. Більш щасливі їдуть у бій на цивільних компактних автомобілях. Тільки найщасливіші можуть розраховувати на сучасний броньований транспорт.

Тим часом російські логісти також відчувають брак автотранспорту — і перейшли на постачання бойових формувань на ослах. Коні також дедалі частіше з'являються на російській стороні фронту.

Армія США час від часу використовувала ослів як транспорт під час своїх пригод в Афганістані. Морські піхотинці США проводили підготовку на в'ючних тваринах для екстремальних ситуацій.

Але росіяни не просто експериментують з ослами по перетнутій місцевості, яка насправді підходить для в'ючних тварин. Вони широко використовують тварин, і це явна відповідь на демеханізацію російської армії, що прискорюється, поки дорога повномасштабна війна в Україні триває вже четвертий рік. Та ж демеханізація очевидна в уповільненні темпів російського просування в Україні. Брак транспорту в Росії настільки серйозний, що дехто, побачивши росіян із говербордами, дійшов висновку, що ті планують їхати на іграшках у бій.

Нагадаємо, що Франція має запас ракет на кілька днів війни, за даними IFRI.

Також повідомлялося, що у ЗС порахували, скільки літаків, ракет і "Шахедів" збила українська ППО.