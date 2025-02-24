Россияне не летают на штурмы на ховербордах, пока ограничиваются ослами: анализ Forbes

После потерь в 15 500 единиц бронетехники в Украине россияне прибегают к отчаянным мерам, чтобы поддерживать движение своей армии в Украине.

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Пока ничто не предвещает, что российские войска в обозримом будущем будут летать на штурмы на ховербордах, двухколесных детских игрушках, которые мчатся на внутренних гироскопах, чтобы удерживать своих ездоков в вертикальном положении и сохранять равновесие. Об этом пишет Forbes.

Но это не значит, что после потери 15 500 единиц бронетехники в Украине россияне не прибегают к отчаянным мерам, чтобы поддерживать движение своей армии в Украине, отмечает издание.

На видео, распространенном в прошлое воскресенье в сети, изображены российские военные, загружающие яркие ховерборды в военный грузовик.

Российские войск с ховербордом

"Когда не на чем ездить…" — смеется один из них на видео.

Но, скорее всего, россияне украли эти игрушки у украинских мирных жителей и забирают их домой как мародеры — или чтобы переделать их в колесную базу для экспериментального дрона, который впервые появился в прошлом году. На пересеченной, заснеженной местности украинского поля боя ховерборд гораздо менее эффективен для пехоты.

Многие россияне идут в бой или хромают. Оставшись без современных транспортных средств, российская пехота теперь атакует пешком. Более удачливые едут в бой на гражданских компактных автомобилях. Только самые удачливые могут рассчитывать на современный бронированный транспорт.

Тем временем, российские логисты также испытывают нехватку автотранспорта — и перешли на снабжение боевых формирований на ослах. Лошади также все чаще появляются на российской стороне фронта.

Армия США время от времени использовала ослов в качестве транспорта во время своих злоключений в Афганистане. Морские пехотинцы США проводили подготовку на вьючных животных для экстремальных ситуаций.

Но россияне не просто экспериментируют с ослами по пересеченной местности, которая на самом деле подходит для вьючных животных. Они широко используют животных, и это явный ответ на ускоряющуюся демеханизацию российской армии, пока дорогостоящая полномасштабная война в Украине продолжается уже четвертый год. Та же демеханизация очевидна в замедлении темпов российского продвижения в Украине. Нехватка транспорта в России настолько серьезна, что некоторые, увидев россиян с ховербордами, пришли к выводу, что те планируют ехать на игрушках в бой.

Напомним, что Франция имеет запас ракет на несколько дней войны, по данным IFRI.

Также сообщалось, что в ВС посчитали, сколько самолетов, ракет и "Шахедов" сбила украинская ПВО.