За словами журналістів, західна зброя все ще надходить в Україну, оскільки експрезидент США Джо Байден забезпечив початок постачання величезного пакета на 62 млрд доларів до того, як залишив Білий дім. Виробництво зброї в Європі просто не наростили, коли багато хто заявляв, що це слід було зробити.

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Західна зброя "все ще надходить" в Україну, оскільки колишній президент США Джо Байден забезпечив початок постачання величезного пакета в розмірі 62 млрд доларів, перш ніж залишити Білий дім, заявив британський військовий аналітик Майкл Кларк. Про це повідомляє Sky News.

"Ці трубопроводи все ще працюють, і можна було б очікувати, що вони продовжать працювати, але вони закінчаться", — додав Кларк. Хоча американське обладнання є одним із найкращих із наявних, Європа також могла б надати таку саму зброю. Але ось у чому проблема — у європейців її не так вже й багато, сказав Кларк.

"Отже, щоб забезпечити ці постачання, європейцям доведеться скоротити свої власні запаси, запаси, які, на їхню думку, їм потрібні для власної оборони", — додав він. За його словами, проблема в тому, що виробництво зброї в Європі просто не було нарощене, коли багато хто заявляв, що це слід було зробити.

Дефіцит зброї ЗСУ до травня-червня

ЗСУ

"Три роки потому вони зіткнулися зі справжньою збройовою кризою", — зазначив Кларк, додавши, що Європа розв'язує цю проблему, але процес "триває надто повільно" і загрожує "прогалинкою в українських запасах зброї" до квітня, травня або червня.

Нагадаємо, що Міноборони України не допустило на фронт майже 700 тонн продуктів і 55 тонн палива.

Також повідомлялося, що, за даними IFRI, запасу озброєнь Франції вистачить тільки на кілька днів війни. Також повідомлялося, що, крім проблем із запасами озброєння, фахівці відзначили вразливість винищувачів Rafale, які в нинішньому стані поступаються більш сучасним аналогам.