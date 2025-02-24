По словам журналистов, западное оружие все еще поступает в Украину, поскольку экс-президент США Джо Байден обеспечил начало поставок огромного пакета на 62 млрд долларов до ухода из Белого дома. Производство оружия в Европе попросту не нарастили, когда многие заявляли, что это следовало сделать.

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Западное оружие "все еще поступает" в Украину, поскольку бывший президент США Джо Байден обеспечил начало поставок огромного пакета в размере 62 млрд долларов, прежде чем покинуть Белый дом, заявил британский военный аналитик Майкл Кларк. Об этом сообщает Sky News.

"Эти трубопроводы все еще работают, и можно было бы ожидать, что они продолжат работать, но они закончатся", — добавил Кларк.

Хотя американское оборудование является одним из лучших из имеющихся, Европа также могла бы предоставить такое же оружие. Но вот в чем проблема — у европейцев его не так уж много, сказал Кларк.

"Так что, чтобы обеспечить эти поставки, европейцам придется сократить свои собственные запасы, запасы, которые, по их мнению, им нужны для собственной обороны", — добавил он.

По его словам, проблема в том, что производство оружия в Европе попросту не было нарощено, когда многие заявляли, что это следовало сделать.

Дефицит оружия ВСУ к маю-июню

ВСУ

"Три года спустя они столкнулись с настоящим оружейным кризисом", — отметил Кларк, добавив, что Европа решает эту проблему, но процесс "идет слишком медленно" и чреват "пробелом в украинских запасах оружия" к апрелю, маю или июню.

Напомним, что Минобороны Украины не допустило на фронт почти 700 тонн продуктов и 55 тонн топлива.

Также сообщалось, что, по данным IFRI, запаса вооружений Франции хватит только на несколько дней войны. Также сообщалось, что, помимо проблем с запасами вооружения, специалисты отметили уязвимость истребителей Rafale, которые в нынешнем состоянии уступают более современным аналогам.