Система, встановлена на буксированому шасі BV206, забезпечує дальність виявлення до 50 км і може одночасно відстежувати до 20 цілей.

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Ірландія збирається передати Силам оборони України щонайменше три зі своїх семи радарів Giraffe Mark IV ближньої дії. Це рішення — частина пакета нелетальної допомоги. Закуплена 2008 року радарна система Giraffe Mark IV була розроблена для захисту візитів високопоставлених осіб і міжнародних самітів від потенційних загроз. Про це пише Army Recognition.

Система, встановлена на буксированому шасі BV206, забезпечує дальність виявлення до 50 км і може одночасно відстежувати до 20 цілей. Хоча сучасні технології виявлення значною мірою перевершили цей радар, все ж така система залишається повністю працездатною. Це робить їх особливо придатними для забезпечення раннього оповіщення в невеликих містах та ізольованих об'єктах.

Ці радари не доповнюються супутніми пусковими установками класу "земля-повітря" відповідно до політики уряду Ірландії з надання тільки нелетальної допомоги.

Хоча ця передача створює дефіцит можливостей протиповітряної оборони Ірландії, вже реалізуються плани з модернізації її національних систем — процес, який, як очікується, триватиме кілька років.

Тим часом спеціальна навчальна група із Сил оборони буде супроводжувати радари в Україну, щоб гарантувати, що українські війська зможуть ефективно інтегрувати ці системи у свою багаторівневу мережу протиповітряної оборони.

Після введення в експлуатацію ці радари можуть бути під'єднані до інших ракетних систем і нададуть Україні більшу гнучкість у протидії загрозам на малих висотах у менш захищених районах, на відміну від передових систем, як-от американський Patriot.

Радари Giraffe

Радар Giraffe Mark IV

Радари Giraffe — це розробка шведської компанії Saab, сімейство наземних і морських радарів.

Загалом було випущено майже 450 таких установок;

радіус дії — від 10 до 470 км;

висота — до 40 000 метрів;

радар встановлено на шасі FAP 2026, сербський варіант — M85 "Žirafa".

Сербський варіант — M85 "Žirafa"

Свою назву радар отримав за характерною високою матчею. Військовий технічний інститут Сербії придбав ліцензію на випуск Giraffe 75 і виробляє нову модель із кількома модифікаціями.

Нагадаємо, що Міноборони України не допустило на фронт майже 700 тонн продуктів і 55 тонн палива.

Також повідомлялося, що, за даними IFRI, запасу озброєнь Франції вистачить тільки на кілька днів війни. Також повідомлялося, що, крім проблем із запасами озброєння, фахівці зауважили вразливість винищувачів Rafale, які в нинішньому стані поступаються більш сучасним аналогам.