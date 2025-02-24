Система, установленная на буксируемом шасси BV206, обеспечивает дальность обнаружения до 50 км и может одновременно отслеживать до 20 целей.

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Ирландия собирается передать Силам обороны Украины по меньшей мере три из своих семи радаров Giraffe Mark IV ближнего действия. Это решение — часть пакета нелетальной помощи. Закупленная в 2008 году радарная система Giraffe Mark IV была разработана для защиты визитов высокопоставленных лиц и международных саммитов от потенциальных угроз. Об этом пишет Army Recognition.

Система, установленная на буксируемом шасси BV206, обеспечивает дальность обнаружения до 50 км и может одновременно отслеживать до 20 целей. Хотя современные технологии обнаружения в значительной степени превзошли этот радар, все же такая система остается полностью работоспособной. Это делает их особенно подходящими для обеспечения раннего оповещения в небольших городах и изолированных объектах.

Эти радары не дополняются сопутствующими пусковыми установками класса "земля-воздух" в соответствии с политикой правительства Ирландии по предоставлению только нелетальной помощи.

Хотя эта передача создает дефицит возможностей противовоздушной обороны Ирландии, уже реализуются планы по модернизации ее национальных систем — процесс, который, как ожидается, займет несколько лет.

Тем временем специальная учебная группа из Сил обороны будет сопровождать радары в Украину, чтобы гарантировать, что украинские войска смогут эффективно интегрировать эти системы в свою многоуровневую сеть противовоздушной обороны.

После ввода в эксплуатацию эти радары могут быть подключены к другим ракетным системам и предоставят Украине большую гибкость в противодействии угрозам на малых высотах в менее защищенных районах, в отличие от передовых систем, таких как американский Patriot.

Радары Giraffe

Радар Giraffe Mark IV

Радары Giraffe — это разработка шведской компании Saab, семейство наземных и морских радаров.

В общей сложности было выпущено порядка 450 таких установок;

радиус действия — от 10 до 470 км;

высота — до 40 000 метров;

радар установлен на шасси FAP 2026, сербский вариант — M85 "Žirafa".

Сербский вариант — M85 "Žirafa"

Свое название радар получил по характерной высокой матче. Военный технический институт Сербии приобрел лицензию на выпуск Giraffe 75 и производит новую модель с несколькими модификациями.

Напомним, что Минобороны Украины не допустило на фронт почти 700 тонн продуктов и 55 тонн топлива.

Также сообщалось, что, по данным IFRI, запаса вооружений Франции хватит только на несколько дней войны. Также сообщалось, что, помимо проблем с запасами вооружения, специалисты отметили уязвимость истребителей Rafale, которые в нынешнем состоянии уступают более современным аналогам.