Лобові атаки багатоповерхівок: у Часовому Яру тривають запеклі бої в руїнах (карта)

Противник робить наголос на піхотні штурми, проте періодично намагається залучити техніку. Загалом росіяни намагаються атакувати в північних ділянок, але темпи просування низькі.

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У районі Часового Яру тривають щоденні атаки російських військ. За словами представника пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрія Полухіна, противник діє у звичному стилі, використовуючи перевагу в живій силі та ведучи фронтальні атаки. Також застосовуються малі піхотні групи для спроб проникнення вглиб української оборони. Про це повідомляє інформаційне агентство АрміяInform.

Зазначається, що основний акцент російські війська роблять на піхотні штурми, проте періодично намагаються задіяти механізовану техніку. Атаки йдуть із північного напрямку, але їхні темпи залишаються низькими.

"Це міські бої. Противник намагається ховатися в багатоповерхових будинках. Намагається просочуватися в центральну частину міста. Таким чином, осідає саме в цих руїнах, будинках. Туди хлопці починають працювати, щойно бачать ознаки присутності ворога в них", — розповів Полухін.

Фото: Генштаб ЗСУ

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, за останню добу російські війська двічі атакували позиції українських сил у районах Часівника та Ступочок. Ситуація залишається напруженою, а бої за місто тривають.

Динаміка боїв у Часовому Яру

Згідно з картографічними даними аналітиків DeepState, російські війська в районі Часового Яру з початку 2025 року практично не мали успіхів. Просування противника було зафіксовано лише 12 січня, коли росіянам вдалося зайняти позиції в північних районах міста.

Бойові дії на напрямку бої Часового Яру. 12 січня Фото: deepstatemap.live Бойові дії на напрямку бої Часового Яру. 25 лютого Фото: deepstatemap.live

Також аналітики оцінили втрати ЗС РФ на цій ділянці фронту. Повідомлялося, що менш ніж за рік у Часовому Яру росіяни втратили 4880 військовослужбовців:

1967 — безповоротних втрат;

2897 — санітарних втрат;

16 — полонених.

Евакуація з Часового Яру

Водночас у місті ускладнюється ситуація з евакуацією населення. Як повідомив голова Часовоярської ДВА Сергій Чаус, у населеному пункті збільшилася активність ворожих дронів. Також складнощі з медичним обслуговуванням, оскільки медиків у місті немає.

"Були заявки від родичів, які виїхали, з проханням налагодити зв'язок, щоб допомогти евакуюватися, але це дуже складно, а в першу чергу — це небезпечно", — сказав Чаус.

Раніше повідомлялося, що ситуація на Новопавлівському напрямку і в Курахівській кишені — важка. За словами військового експерта Дмитра Снєгирьова, ЗС РФ вирівнюють лінію фронту, але основний театр бойових дій, за його оцінкою, буде перенесено на Слов'янсько-Краматорську агломерацію.