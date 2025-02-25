Лобовые атаки многоэтажек: в Часовом Яру продолжаются ожесточенные бои в руинах (карта)

Противник делает упор на пехотные штурмы, однако периодически пытается задействовать технику. В целом россияне пытаются атаковать в северных участков, но темпы продвижения низкие.

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В районе Часового Яра продолжаются ежедневные атаки российских войск. По словам представителя пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Андрея Полухина, противник действует в привычном стиле, используя преимущество в живой силе и ведя фронтальные атаки. Также применяются малые пехотные группы для попыток проникновения вглубь украинской обороны. Об этом сообщает информационное агентство АрміяInform.

Отмечается, что основной упор российские войска делают на пехотные штурмы, однако периодически пытаются задействовать механизированную технику. Атаки идут с северного направления, но их темпы остаются низкими.

"Это городские бои. Противник пытается укрываться в многоэтажных домах. Пытается просачиваться в центральную часть города. Таким образом, оседает именно в этих руинах, домах. Туда ребята начинают работать, как только видят признаки присутствия врага в них", — рассказал Полухин.

Фото: Генштаб ВСУ

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние сутки российские войска дважды атаковали позиции украинских сил в районах Часового Яра и Ступочек. Ситуация остается напряженной, а бои за город продолжаются.

Динамика боев в Часовом Яру

Согласно картографическим данным аналитиков DeepState, российские войска в районе Часового Яра с начала 2025 года практически не имели успехов. Продвижение противника было зафиксировано лишь 12 января, когда россиянам удалось занять позиции в северных районах города.

Карта боевых действий в Часовом Яру. 12 января Фото: deepstatemap.live Карта боевых действий в Часовом Яру. 25 февраля Фото: deepstatemap.live

Также аналитики оценили потери ВС РФ на данном участке фронта. Сообщалось, что менее чем за год в Часовом Яру россияне потеряли 4880 военнослужащих:

1967 — безвозвратных потерь;

2897 — санитарных потерь;

16 — пленных.

Эвакуация из Часового Яра

В то же время в городе осложняется ситуация с эвакуацией населения. Как сообщил глава Часовоярской ГВА Сергей Чаус, в населенном пункте увеличилась активность вражеских дронов. Также сложности с медицинским обслуживанием, поскольку медиков в городе нет.

"Были заявки от родственников, которые выехали, с просьбой наладить связь, чтобы помочь эвакуироваться, но это очень сложно, а в первую очередь — это опасно", — сказал Чаус.

Ранее сообщалось, что ситуация на Новопавловском направлении и в Кураховском кармане — тяжелая. По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, ВС РФ выравнивают линию фронта, но основной театр боевых действий, по его оценке, будет перенесен на Славянско-Краматорскую агломерацию.