Які функції покладатимуться на ТРО після закінчення війни: у ЗСУ розповіли

Територіальна оборона не зникне після закінчення війни, запевнив речник ОК "Захід" Олег Домбровський. Саме її представники готуватимуть цивільне населення до національного спротиву.

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Після завершення війни в Україні Сили територіальної оборони Збройних Сил зосередяться на підготовці населення до військового навчання та національного спротиву. Про це в ефірі програми "Вечір.LIVE" розповів речник оперативного командування "Захід" Олег Домбровський.

За його словами, коли завершиться війна, відповідно до чинного законодавства, будуть визначені певні дії щодо застосування того чи іншого роду сил та військ в умовах мирного часу. Зокрема, запевнив він, територіальна оборона нікуди не дінеться.

"Якщо ми говоримо про Сили територіальної оборони, то, відповідно до функцій і завдань, які на них покладені, буде здійснюватися підготовка населення до національного спротиву, навчання", — сказав Домбровський.

Водночас, зазначив спікер ОК "Захід", якщо стане зрозуміло, що в Силах територіальної оборони потрібно провести зміни, то їх проводитимуть.

Нагадаємо, наприкінці січня 2024 року командир 118 окремої бригади Територіальної оборони з Черкас висловив власну позицію щодо посилення мобілізації в Україні. Наприклад, якщо військовозобов'язаний відмовляється виходити з автомобіля на вимогу представника ТЦК, то у такому випадку, вважає полковник Анатолій Стуженко, громадянин може отримати кулю в коліно.

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