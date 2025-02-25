Какие функции будут возлагаться на ТРО после окончания войны: в ВСУ рассказали

Территориальная оборона не исчезнет после окончания войны, заверил представитель ОК "Запад" Олег Домбровский. Именно ее представители будут готовить гражданское население к национальному сопротивлению.

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После завершения войны в Украине Силы территориальной обороны Вооруженных Сил сосредоточатся на подготовке населения к военному обучению и национальному сопротивлению. Об этом в эфире программы "Вечер.LIVE" рассказал спикер оперативного командования "Запад" Олег Домбровский.

По его словам, когда завершится война, в соответствии с действующим законодательством, будут определены определенные действия по применению того или иного рода сил и войск в условиях мирного времени. В частности, заверил он, территориальная оборона никуда не денется.

"Если мы говорим о Силах территориальной обороны, то, в соответствии с функциями и задачами, которые на них возложены, будет осуществляться подготовка населения к национальному сопротивлению, обучение", — сказал Домбровский.

В то же время, отметил спикер ОК "Запад", если станет понятно, что в Силах территориальной обороны нужно провести изменения, то их будут проводить.

Напомним, в конце января 2024 года командир 118 отдельной бригады Территориальной обороны из Черкасс высказал свою позицию относительно усиления мобилизации в Украине. Например, если военнообязанный отказывается выходить из автомобиля по требованию представителя ТЦК, то в таком случае, считает полковник Анатолий Стуженко, гражданин может получить пулю в колено.

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