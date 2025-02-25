Мирні переговори: ЄС розглядає передачу Україні "секретної зброї" — €200 млрд, — Politico

За словами журналістів, європейські уряди можуть піти на "ядерний варіант". У Європи є значні важелі впливу, хоча ЄС і виключили з ключових переговорів про припинення війни в Україні в Ер-Ріяді.

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Президент США Дональд Трамп діє так, наче в нього на руках "усі карти" для успішних переговорів про припинення війни в Україні. Але "в рукаві" у Брюсселя є секретна зброя на 200 млрд євро. Про це пише Politico.

Після того, як 18 лютого представників ЄС виключили з переговорів США з Росією про припинення війни, європейські уряди можуть піти на "ядерний варіант", зазначає видання. Тобто конфіскувати російські суверенні активи, які були заморожені після того, як Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну три роки тому.

Але ЄС у вигідному становищі, оскільки левова частка цих коштів — близько 200 млрд євро — зберігається в брюссельській фінансовій установі Euroclear і приносить відсотки. В США знаходиться лише 5 мільярдів заморожених коштів РФ. Вилучення цих активів — радикальний варіант, який майже напевно гарантує Європі місце за столом переговорів після того, як США і Кремль вирішили вести переговори в Ер-Ріяді без представників європейського континенту.

Але поки міністри фінансів і керівники центральних банків збираються в Південній Африці на саміті G20, уряди ЄС, як і раніше, розходяться в думках щодо того, чи доведе розморожування цих фондів Трампу, що у Брюсселя все ще є важелі впливу, чи це обернеться проти нього.

На тлі загрози зупинки допомоги Україні з боку США, що насувається, яструби щодо Росії стверджують, що розморожування фондів та передача їх Києву дадуть змогу охопленій війною країні взяти гору на полі бою і протистояти вимогам Трампа припинити війну.

"[Із замороженими російськими активами] ми можемо замінити підтримку США, якщо США не будуть підтримувати Україну. У нас є заморожені російські активи в Європі на суму 300 мільярдів євро, і нам потрібно їх використовувати", — заявив у понеділок міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Нагадаємо про те, які функції, за інформацією ЗСУ, покладатимуться на ТРО після закінчення війни.

Також повідомлялося, що в Defense Express пояснили, чи є проблеми з контрактами щодо постачання зброї зі США.