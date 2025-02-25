Мирные переговоры: ЕС рассматривает передачу Украине "секретного оружия" — €200 млрд, — Politico

По словам журналистов, европейские правительства могут пойти на "ядерный вариант". У Европы есть значительные рычаги влияния, хотя ЕС и исключили из ключевых переговоров о прекращении войны в Украине в Эр-Рияде.

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Президент США Дональд Трамп действует так, будто у него на руках "все карты" для успешных переговорах о прекращении войны в Украине. Но "в рукаве" у Брюсселя " есть секретное оружие на 200 млрд евро. Об этом пишет Politico.

После того, как 18 февраля представителей ЕС исключили из переговоров США с Россией о прекращении войны, европейские правительства могут пойти на "ядерный вариант", отмечает издание. То есть конфисковать российские суверенные активы, которые были заморожены после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину три года назад.

Но ЕС в выгодном положении, поскольку львиная доля этих средств — около 200 млрд евро — хранится в брюссельском финансовом учреждении Euroclear и приносит проценты. С другой стороны, в США находится лишь 5 миллиардов замороженных средств РФ.

Изъятие этих активов — радикальный вариант, который почти наверняка гарантирует Европе место за столом переговоров после того, как США и Кремль решили вести переговоры в Эр-Рияде без представителей европейского континента.

Но пока министры финансов и управляющие центральных банков собираются в Южной Африке на саммите G20, правительства ЕС по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, докажет ли размораживание этих фондов Трампу, что у Брюсселя все еще есть рычаги влияния, или же это обернется против него.

На фоне надвигающейся угрозы остановки помощи Украине со стороны США ястребы по отношению к России утверждают, что размораживание наличных и передача их Киеву позволят охваченной войной стране одержать верх на поле боя и противостоять требованиям Трампа прекратить войну.

"[С замороженными российскими активами] мы можем заменить поддержку США, если США не будут поддерживать Украину. У нас есть замороженные российские активы в Европе на сумму 300 миллиардов евро, и нам нужно их использовать", — заявил в понедельник министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Напомним о том, какие функции, по информации ВСУ, будут возлагаться на ТРО после окончания войны.

Также сообщалось, что в Defense Express объяснили, есть ли проблемы с контрактами по поставкам оружия из США.