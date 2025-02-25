"Якщо станеться найгірший варіант": Буданов назвав країну, яка може стати наступною ціллю РФ (відео)

На думку очільника ГУР, відновлення імперії в межах колишнього Радянського Союзу з приєднанням країн Варшавського блоку є "завданням мінімум" для Росії.

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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Росія сприймає себе не як федерацію, а як імперію. Стратегічною метою Москви є відновлення контролю над колишніми країнами Варшавського договору. Про це Буданов сказав під час спеціальної зустрічі YES, присвяченої третім роковинам повномасштабної війни в Україні.

6:20 - Буданов про найгірший варіант

Він зазначив, що у разі встановлення контролю над Україною наступним об’єктом агресії Кремля може стати Польща.

"Якщо станеться найгірший варіант, і три країни об’єднаються в єдину (Росія, Білорусь, Україна — ред.). При тому, що це (захоплення України — ред.) майже неможливо. Наступним буде Польща. Я вам прямо це кажу. І не треба цього боятися, це треба усвідомлювати. Далі будуть Чехія, Угорщина, Болгарія. Всі підуть назад. Країни Варшавського блоку це, як то кажуть, завдання мінімум, якщо утворюється імперія. А там вже як вийде, вибачте", — зазначив Буданов.

За його словами, Російська Федерація намагатиметься зробити все для того, щоб воєнними, політичними і неполітичними, а також внутрішньо соціальними методами досягти "поглинання України". Росії потрібні і територія, і населення, і заводи.

"Без нас імперія не може відбутися. Їх стратегічна мета незмінна", — вважає Буданов.

Однак РФ розуміє, що швидко досягти стратегічної мети нереально.

"Не буду казати, що Росії нічого не вдається, що в них все погано. Це не так. Вони рухаються вперед. Але цей рух не такий вже значний. Він недостатній для досягнення швидко їх стратегічної мети. Тому їй потрібна пауза", — сказав очільник української розвідки.

Буданов вважає, що паузу росіяни використають для відновлення сил, роботи над помилками, спробують дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни.

Нагадаємо, 24 лютого начальник ГУР МО Кирило Буданов пояснив, чому Росії не вдалося втілити план "Київ за три дні".

Раніше аналітики підрахували розмір інвестицій країн Європи у сферу оборони у випадку, якщо США припинять військову підтримку.