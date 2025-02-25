"Если произойдет худший вариант": Буданов назвал страну, которая может стать следующей целью РФ (видео)

По мнению главы ГУР, восстановление империи в пределах бывшего Советского Союза с присоединением стран Варшавского блока является "задачей минимум" для России.

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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия воспринимает себя не как федерацию, а как империю. Стратегической целью Москвы является восстановление контроля над бывшими странами Варшавского договора. Об этом Буданов сказал во время специальной встречи YES, посвященной третьей годовщине полномасштабной войны в Украине.

6:20 — Буданов о худшем варианте

Он отметил, что в случае установления контроля над Украиной следующим объектом агрессии Кремля может стать Польша.

"Если произойдет худший вариант, и три страны объединятся в единую (Россия, Беларусь, Украина — ред.). При том, что это (захват Украины — ред.) почти невозможно. Следующим будет Польша. Я вам прямо это говорю. И не надо этого бояться, это надо осознавать. Далее будут Чехия, Венгрия, Болгария. Все пойдут назад. Страны Варшавского блока это, как говорится, задача минимум, если образуется империя. А там уже как получится, извините", — отметил Буданов.

По его словам, Российская Федерация будет пытаться сделать все для того, чтобы военными, политическими и неполитическими, а также внутренне социальными методами достичь "поглощения Украины". России нужны и территория, и население, и заводы.

"Без нас империя не может состояться. Их стратегическая цель неизменна", — считает Буданов.

Однако РФ понимает, что быстро достичь стратегической цели нереально.

"Не буду говорить, что России ничего не удается, что у них все плохо. Это не так. Они движутся вперед. Но это движение не такое уж значительное. Оно недостаточно для достижения быстро их стратегической цели. Поэтому ей нужна пауза", — сказал глава украинской разведки.

Буданов считает, что паузу россияне используют для восстановления сил, работы над ошибками, попытаются дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны.

Напомним, 24 февраля начальник ГУР МО Кирилл Буданов объяснил, почему России не удалось воплотить план "Киев за три дня".

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