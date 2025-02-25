ЗС РФ використовують солдатів-відмовників від штурмів як приманки для дронів, — ЗМІ (відео)

Автори публікації зробили висновок про те, що військовослужбовця прив'язали до дерева і цілеспрямовано залишили в зоні ураження дронів.

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Росіяни почали використовувати своїх військових, які відмовляються від виконання поставлених завдань, як приманку для дронів. Про це повідомляє портал Militarnyi.

У ЗС РФ тих, хто відмовляється від штурмів, використовують як приманку для дронів

На опублікованих кадрах в Telegram-каналі Supernova+ на шиї в одного з військовослужбовців РФ дріт, прив'язаний до дерева. Його опитують кілька інших російських військових.

"Відмовник" — Третьяков Іван Олександрович 29.05.2002 року народження з Каменськ-Уральського Свердловської області.

Він розповів, що побратим запропонував йому вдатися до самокалічення, щоб не йти на штурм українських позицій.

"Коли сиділи на точці, я злякався йти під "пташку" навантажену, побіг назад, відкотився, тобто "зап'ятисотнувся". Коли сидів [в укритті], Жан мені сказав: "Давай я тебе "затрьохсочу", щоб ти відкотився"", — розповідав Іван Третьяков.

За його словами, він відмовився від цього, але коли інший боєць хотів поранити сам себе, то випадково влучив у нього. Бійці, які опитували його, перервали розмову зі словами: "О, летить, привітають зараз", після чого Іван Третьяков почав дивитися вгору.

"Я вам можу відразу сказати, що коли вона сюди прилетить, то відразу скине", — сказав невідомий на відео.

Після цього запис перервався. Але, як видно з кадрів, вони розуміли, що українські дрони долетять до них, і нічого не зробили, щоб звільнити полоненого і захистити від ураження дроном. Автори публікації зробили висновок, що обмеження свободи Івана Третьякова в зоні ураження були усвідомленими й цілеспрямованими.

Нагадаємо, що британська розвідка назвала головне, що дає змогу російським військам просуватися в Україні.

Також повідомлялося, що в DeepState розкрили, скільки солдатів втратили ЗС РФ у Білогорівці, Часовому Яру і Торецьку.