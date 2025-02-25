ВС РФ используют солдат-отказников от штурмов как приманки для дронов, — СМИ (видео)

Авторы публикации сделали вывод о том, что военнослужащего привязали к дереву и целенаправленно оставили в зоне поражения дронов.

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Россияне начали использовать своих военных, которые отказываются от выполнения поставленных задач, как приманку для дронов. Об этом сообщает портал Militarnyi.

В ВС РФ отказывающихся от штурмов используют как приманку для дронов

На опубликованных кадрах в Telegram-канале Supernova+ на шее у одного из военнослужащих РФ проволока, привязанная к дереву. Его опрашивают несколько других российских военных.

"Отказник" — Третьяков Иван Александрович 29.05.2002 года рождения из Каменск-Уральского Свердловской области.

Он рассказал, что побратим предложил ему прибегнуть к самоувечью, чтобы не идти на штурм украинских позиций.

"Когда сидели на точке, я испугался идти под "птичку" груженую, побежал назад, откатился, то есть "запятисотился". Когда сидел [в укрытии], Жан мне сказал: "Давай я тебя "затрьохсочу", чтобы ты откатился"", — рассказывал Иван Третьяков.

По его словам, он отказался от этого, но когда другой боец ​​хотел ранить сам себя, то случайно попал в него. Опрашивающие его бойцы прервали разговор со словами: "О, летит, поздравят сейчас", после чего Иван Третьяков начал смотреть вверх.

"Я вам могу сразу сказать, что когда она сюда прилетит, то сразу скинет", — сказал неизвестный на видео.

После этого запись прервалась. Но, как видно из кадров, они понимали, что украинские дроны долетят до них, и ничего не предприняли, чтобы освободить пленного и защитить от поражения дроном. Авторы публикации сделали вывод, что ограничение свободы Ивана Третьякова в зоне поражения были осознанными и целенаправленными.

Напомним, что британская разведка назвала главное, что позволяет российским войскам продвигаться в Украине.

Также сообщалось, что в DeepState раскрыли, сколько солдат потеряли ВС РФ в Белогоровке, Часовом Яру и Торецке.