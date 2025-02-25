ЗМІ пишуть про деталі підриву дамби під Києвом у перші дні війни: Фокус отримав спростування (фото)

Волонтер Олександр Дмитрієв, який представив командуванню план операції з підриву дамби, стверджує, що вже після першого вибуху заплаву Ірпеня затопило, що завадило ЗС РФ просунутися до Києва. Військовий 59-ї бригади ЗСУ Олександр Карпюк розкритикував цю версію подій, представивши детальні супутникові знімки.

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У перші дні вторгнення російської армії в Україну бійцям ЗСУ вдалося підірвати міст у Демидові та захисну дамбу Київського водосховища між Козаровичами та Лютіжем. Операція дала змогу зупинити наступ росіян, автор проекту "Очі" в інтересах ЗСУ, волонтер Олександр Дмитрієв представив свою версію подій в інтерв'ю "Главкому".

За його розрахунками, вода в річці мала піднятися бодай на метр, щоб розлив досягнув моста між Києвом і Гостомелем. Тоді вода перелилася б через греблю біля хутора Червоний.

"Повінь потрібно було прискорити, генерал Олександр Сирський [на той час — командувач Сухопутних військ ЗСУ] наказав підірвати щити греблі в Козаровичах. Виконали завдання сапери 72-ї механізованої бригади разом із підрозділами, які тримали оборону на тій ділянці", — описує він те, що відбувається.

До ранку 8 березня щити підірвали, а вже 11 березня вода почала переливатися через греблю в Червоному. Заплаву Ірпеня затопило, що завадило окупантам просуватися до Києва. Згідно з планами, окупанти планували форсувати річку Ірпінь між Демидовим і Лютіжем, але побачили, що від водосховища до хутора Червоний усе затоплено.

Далі в штабі Сил оборони думали, як прибрати перешкоду для води в хуторі Червоний. Спершу закрили шлюзи на Вишгородській ГЕС, це підняло рівень Київського водосховища, але захід виявився недостатнім.

"Намагалися влучити в заслінку греблі прямою наводкою з танка з села Гута Межигірська, але єдина позиція для пострілу була на пагорбі, повністю відкрита росіянам. Спробували вдарити з "Піона", який був розташований у районі Боярки, влучили в край заслінки, але не зруйнували її. Йшлося навіть про застосування бойових водолазів ГУР", — розповів Дмитрієв.

"Переплутали дати": наслідки підриву дамби під Києвом із супутників

Чинний військовослужбовець 59-ї бригади ЗСУ Олександр Карпюк (Serg Marco) критикує озвучену Олександром Дмитрієвим версію подій.

"Деякі люди продовжують розповідати "офіційну" версію оборони Києва і при цьому не розповідають, що вони два тижні не виконували завдання, про що дізналися, коли ми почали вантажівками трупи захисників Мощуна вивозити. І що потім у цих людей забрали це завдання, яке вони про***ли, і кинули на 72-гу бригаду", — пише він у Facebook.

Карпюк стверджує, що 72-га бригада перекинула завдання з оборони ще на групу, у підсумку військові разом за одну ніч розпланували і зробили те, на що у перших не вистачило двох тижнів.

Щоб довести свої твердження, Карпюк передав Фокусу супутникові знімки. Перші п'ять фото показують, як вода поширювалася після підриву дамби. Судячи з висновків військових, на 4-й день після "першого підриву" 3 березня 2022 року істотного підняття рівня води в заплаві водосховища на південь від Демидова не спостерігалося, її рівень був стабільним.

Після "другого підриву" вночі 8 березня 2022 року вода поступово почала заповнювати заплаву південніше Демидова, спостерігалися значні зміни рівня води. А 12 березня 2022 року річка Ірпінь розширила заплаву в районі Раківки на 1 кілометр.

Згідно з даними із супутника, 15 березня 2022 року вода пройшла рівень дамби в селі Червоне. Максимальне затоплення і розширення річки зафіксували саме в цей момент.

"Але герої — це ті, хто про***в підірвати дамбу вчасно. Якщо не згадувати про тих, хто виправив твій про***б, виходить, що ти і є героєм. До виборів потрібно готуватися з геройськими історіями. Які історії, такі й герої... Весь текст від людей, які взагалі не знають, як підривалася дамба і що там було в березні. Ну хоч із "Піонів" постріляли", — підсумував Карпюк.

Нагадаємо, російські війська 11 листопада 2024 року підірвали Тернівську дамбу Курахівського водосховища. За перші два дні вилилося 20 мільйонів кубометрів води.

Фокус у серпні минулого року писав про масовану атаку 26 серпня по Київській ГЕС. Після ударів було зафіксовано влучання і пошкодження, але без загрози прориву греблі.