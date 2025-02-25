СМИ пишут о деталях подрыва дамбы под Киевом в первые дни войны: Фокус получил опровержения (фото)

Представивший командованию план операции по подрыву дамбы волонтер Александр Дмитриев утверждает, что уже после первого взрыва пойму Ирпеня затопило, что помешало ВС РФ продвинуться к Киеву. Военный 59-й бригады ВСУ Александр Карпюк раскритиковал эту версию событий, представив детальные снимки со спутника.

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В первые дни вторжения российской армии в Украину бойцам ВСУ удалось подорвать мост в Демидове и защитную дамбу Киевского водохранилища между Козаровичами и Лютежем. Операция позволила остановить наступление россиян, автор проекта "Очі" в интересах ВСУ, волонтер Александр Дмитриев представил свою версию событий в интервью "Главкому".

По его расчетам, вода в реке должна была подняться хотя бы на метр, чтобы разлив достиг моста между Киевом и Гостомелем. Тогда вода перелилась бы через плотину возле хутора Червоный.

"Наводнение нужно было ускорить, и генерал Александр Сырский [в то время — командующий Сухопутными войсками ВСУ] приказал взорвать щиты плотины в Козаровичах. Выполнили задание саперы 72-й механизированной бригады вместе с подразделениями, державшими оборону на том участке", — описывает он происходящее.

К утру 8 марта щиты взорвали, а уже 11 марта вода начала переливаться через плотину в Червоном. Пойму Ирпеня затопило, что помешало оккупантам продвигаться к Киеву. Согласно планам, оккупанты планировали форсировать реку Ирпень между Демидовым и Лютежем, но увидели, что от водохранилища до хутора Червоный все затоплено.

Далее в штабе Сил обороны думали, как убрать преграду для воды в хуторе Красный. Сперва закрыли шлюзы на Вышгородской ГЭС, это подняло уровень Киевского водохранилища, но мера оказалась недостаточной.

"Пытались попасть в заслонку плотины прямой наводкой из танка из села Гута Межигорская, но единственная позиция для выстрела была на холме, полностью открытая россиянам. Попробовали ударить из "Пиона", который был расположен в районе Боярки, попали в край заслонки, но не разрушили ее. Речь шла даже о применении боевых водолазов ГУР", — рассказал Дмитриев.

"Перепутали даты": последствия подрыва дамбы под Киевом со спутников

Действующий военнослужащий 59-й бригады ВСУ Александр Карпюк (Serg Marco) критикует озвученную Александром Дмитриевым версию событий.

"Некоторые люди продолжают рассказывать "официальную" версию обороны Киева и при этом не рассказывают, что они две недели не выполняли задачу, о чем узнали, когда мы начали грузовиками трупы защитников Мощуна вывозить. И что потом у этих людей забрали эту задачу, которую они про***ли, и бросили на 72-ю бригаду", — пишет он в Facebook.

Карпюк утверждает, что 72-я бригада перекинула задачу по обороне еще на группу, в итоге военные вместе за одну ночь распланировали и сделали то, на что у первых не хватило двух недель.

Чтобы доказать свои утверждения, Карпюк передал Фокусу спутниковые снимки. Первые пять фото показывают, как вода распространялась после подрыва дамбы. Судя по выводам военных на 4-й день после "первого подрыва" 3 марта 2022 года существенного поднятия уровня воды в пойме водохранилища южнее Демидова не наблюдалось, ее уровень был стабильным.

После "второго подрыва" ночью 8 марта 2022 года вода постепенно начала заполнять пойму южнее Демидова, наблюдались значительные изменения уровня воды. А 12 марта 2022 года река Ирпень расширила пойму в районе Раковки на 1 километр.

Согласно данным со спутника, 15 марта 2022 года вода прошла уровень дамбы в селе Червоное. Максимальное затопление и расширение речки зафиксировали именно в этот момент.

"Но герои — это те, кто про***л взорвать дамбу вовремя. Если не вспоминать о тех, кто исправил твой про***б, получается, что ты и являешься героем. К выборам нужно готовиться с геройскими историями. Какие истории, Такие и герои… Весь текст от людей, которые вообще не знают, как подрывалась дамба и что там было в марте. Ну хоть из "Пионов" постреляли", — заключил Карпюк.

Напомним, российские войска 11 ноября 2024 года взорвали Терновскую дамбу Кураховского водохранилища. За первые два дня вылилось 20 миллионов кубометров воды.

Фокус в августе прошлого года писал о массированной атаке 26 августа по Киевской ГЭС. После ударов были зафиксированы попадание и повреждение, но без угрозы прорыва плотины.