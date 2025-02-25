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Военный Фокус Российско-украинская война

СМИ пишут о деталях подрыва дамбы под Киевом в первые дни войны: Фокус получил опровержения (фото)

дамба, подрыв дамбы, дамба Киевского водохранилища
Фото: nv.ua | Максимальное затопление и расширение речки военные зафиксировали 15 марта 2022 года

Представивший командованию план операции по подрыву дамбы волонтер Александр Дмитриев утверждает, что уже после первого взрыва пойму Ирпеня затопило, что помешало ВС РФ продвинуться к Киеву. Военный 59-й бригады ВСУ Александр Карпюк раскритиковал эту версию событий, представив детальные снимки со спутника.

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В первые дни вторжения российской армии в Украину бойцам ВСУ удалось подорвать мост в Демидове и защитную дамбу Киевского водохранилища между Козаровичами и Лютежем. Операция позволила остановить наступление россиян, автор проекта "Очі" в интересах ВСУ, волонтер Александр Дмитриев представил свою версию событий в интервью "Главкому".

По его расчетам, вода в реке должна была подняться хотя бы на метр, чтобы разлив достиг моста между Киевом и Гостомелем. Тогда вода перелилась бы через плотину возле хутора Червоный.

"Наводнение нужно было ускорить, и генерал Александр Сырский [в то время — командующий Сухопутными войсками ВСУ] приказал взорвать щиты плотины в Козаровичах. Выполнили задание саперы 72-й механизированной бригады вместе с подразделениями, державшими оборону на том участке", — описывает он происходящее.

К утру 8 марта щиты взорвали, а уже 11 марта вода начала переливаться через плотину в Червоном. Пойму Ирпеня затопило, что помешало оккупантам продвигаться к Киеву. Согласно планам, оккупанты планировали форсировать реку Ирпень между Демидовым и Лютежем, но увидели, что от водохранилища до хутора Червоный все затоплено.

Далее в штабе Сил обороны думали, как убрать преграду для воды в хуторе Красный. Сперва закрыли шлюзы на Вышгородской ГЭС, это подняло уровень Киевского водохранилища, но мера оказалась недостаточной.

"Пытались попасть в заслонку плотины прямой наводкой из танка из села Гута Межигорская, но единственная позиция для выстрела была на холме, полностью открытая россиянам. Попробовали ударить из "Пиона", который был расположен в районе Боярки, попали в край заслонки, но не разрушили ее. Речь шла даже о применении боевых водолазов ГУР", — рассказал Дмитриев.

"Перепутали даты": последствия подрыва дамбы под Киевом со спутников

Действующий военнослужащий 59-й бригады ВСУ Александр Карпюк (Serg Marco) критикует озвученную Александром Дмитриевым версию событий.

"Некоторые люди продолжают рассказывать "официальную" версию обороны Киева и при этом не рассказывают, что они две недели не выполняли задачу, о чем узнали, когда мы начали грузовиками трупы защитников Мощуна вывозить. И что потом у этих людей забрали эту задачу, которую они про***ли, и бросили на 72-ю бригаду", — пишет он в Facebook.

Карпюк утверждает, что 72-я бригада перекинула задачу по обороне еще на группу, в итоге военные вместе за одну ночь распланировали и сделали то, на что у первых не хватило двух недель.

Чтобы доказать свои утверждения, Карпюк передал Фокусу спутниковые снимки. Первые пять фото показывают, как вода распространялась после подрыва дамбы. Судя по выводам военных на 4-й день после "первого подрыва" 3 марта 2022 года существенного поднятия уровня воды в пойме водохранилища южнее Демидова не наблюдалось, ее уровень был стабильным.

подрыв дамбы киевская область Fullscreen
подрыв дамбы киевская область Fullscreen
подрыв дамбы киевская область Fullscreen
подрыв дамбы киевская область
подрыв дамбы киевская область
подрыв дамбы киевская область

После "второго подрыва" ночью 8 марта 2022 года вода постепенно начала заполнять пойму южнее Демидова, наблюдались значительные изменения уровня воды. А 12 марта 2022 года река Ирпень расширила пойму в районе Раковки на 1 километр.

Согласно данным со спутника, 15 марта 2022 года вода прошла уровень дамбы в селе Червоное. Максимальное затопление и расширение речки зафиксировали именно в этот момент.

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"Но герои — это те, кто про***л взорвать дамбу вовремя. Если не вспоминать о тех, кто исправил твой про***б, получается, что ты и являешься героем. К выборам нужно готовиться с геройскими историями. Какие истории, Такие и герои… Весь текст от людей, которые вообще не знают, как подрывалась дамба и что там было в марте. Ну хоть из "Пионов" постреляли", — заключил Карпюк.

Напомним, российские войска 11 ноября 2024 года взорвали Терновскую дамбу Кураховского водохранилища. За первые два дня вылилось 20 миллионов кубометров воды.

Фокус в августе прошлого года писал о массированной атаке 26 августа по Киевской ГЭС. После ударов были зафиксированы попадание и повреждение, но без угрозы прорыва плотины.