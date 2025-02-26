"Маймасованіша атака за останній час": уночі у Криму було чутно вибухи, що відомо (відео)

У різних частинах тимчасово окупованого півострова лунали вибухи: гучно було у Керчі, поблизу військового аеродрому Саки, у Джанкої та у районі Севастополя. Повідомляють про перекриття руху на Кримському мосту.

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Ударні безпілотники пролітали через Джанкой та рухалися у напрямку селища Красноармійське, із військового аеродрому Бельбек злетіли літаки, активно працювала протиповітряна оборона: так уночі українські дрони атакували Кримський півострів. У різних куточках окупованого Криму фіксували вибухи, а місцеві Telegram-канали назвали нічну атаку ЗСУ по півострові "наймасованішою за останній час". Фокус зібрав інформацію стосовно атаки про Криму, що тривала уночі із 25 на 25 лютого.

Губернатор тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв прокоментував близько 23:00 години 25 лютого вибухи, які було чутно поблизу міста. За його словами, місцеві почули звуки роботи протиповітряної оборони, які начебто збили ударні безпілотники над Чорним морем.

"Гучні звуки, які було чути, — це чергові засоби ППО, які перехопили та знищили 4 БпЛА над акваторією Чорного моря на висоті майже 1,5 кілометра на значній відстані від берега", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Також він додав, що "все під контролем", а мешканців Севастополя закликав "зберігати спокій", оскільки атака безпілотників продовжувалася.

Приблизно у той же час місцеві канали повідомляли про вибухи у районі аеродрому Бельбек. Там активно працювала протиповітряна оборона.

Мешканці окупованого півострова також чули вибухи поблизу Керчі, орієнтовно в районі села Бондаренкове. Там також активно працювала ППО.

Гучно було також у районі аеродрому Саки, який Росія використовує для своїх військових цілей. Неподалік від летовища лунали вибухи, місцеві чули роботу стрільбу великим калібром. Відео, на якому чутно роботу російської ППО, поширили місцеві канали.

Про наслідки атаки українських дронів наразі немає інформації. Повідомляють, що росіяни перекрили Кримський міст через атаку.

Зазначимо, що уночі на 26 лютого під масованою атакою також опинився Краснодарський край. Там у різних куточках регіону було чутно вибухи, зокрема у Сочі та Анапі, місцевий аеропорт призупинив роботу.

Також уночі на 26 лютого Росія вдарила по Україні "Шахедами": у Харкові зафіксовано приліт у житловий будинок.