"Працюємо над припиненням вогню": МЗС Туреччини готує зустріч США і РФ у Стамбулі

За словами турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, його країна — ідеальне місце для посередництва щодо врегулювання війни в Україні. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан переконаний, що Туреччина безумовно відіграє важливу роль у забезпеченні та збереженні миру.

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Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у середу, 25 лютого, заявив, що його країна готова зробити свій внесок у мирне врегулювання. Раніше турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган назвав свою країну ідеальним місцем для посередництва щодо врегулювання війни в Україні. Про це повідомляє Daily Sabah.

"Ми працюємо над припиненням вогню і, безумовно, зіграємо важливу роль у забезпеченні та збереженні миру", — заявив дипломат на пресконференції в столиці країни Анкарі, на якій також був присутній глава МЗС Грузії Мака Бочорішвілі.

Мирні переговори щодо України: позиція Кремля

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що зупинки війни на лінії фронту не буде. За словами російського міністра, 27 лютого відбудеться зустріч російської та американської делегацій для обговорення роботи посольств двох країн.

Нагадаємо, що Європі терміново потрібні власні ракети. Новий міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що Україна має піти на мирну угоду з Росією, якщо планує вижити в цій війні. За відомостями Хегсета, частиною угоди має стати визнання територіальних поступок.

Також повідомлялося, що, за оцінками аналітиків, російським військам довелося б воювати до 2108 року, щоб захопити решту 80% України.