"Работаем над прекращением огня": МИД Турции готовит встречу США и РФ в Стамбуле

По словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, его страна — идеальное место для посредничества по урегулированию войны в Украине. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан убежден, что Турция определенно сыграет важную роль в обеспечении и сохранении мира.

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в среду, 25 февраля, заявил, что его страна готова внести свой вклад в мирное урегулирование. Прежде турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал свою страну идеальным местом для посредничества по урегулированию войны в Украине. Об этом сообщает Daily Sabah.

"Мы работаем над прекращением огня и определенно сыграем важную роль в обеспечении и сохранении мира", — заявил дипломат на пресс-конференции в столице страны Анкаре, на которой также присутствовал глава МИД Грузии Мака Бочоришвили.

Мирные переговоры по Украине: позиция Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что остановки войны по линии фронта не будет. По словам российского министра, 27 февраля состоится встреча российской и американской делегаций для обсуждения работы посольств двух стран.

Напомним, что Европе срочно требуются собственные ракеты. Новый министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Украина должна пойти на мирное соглашение с Россией, если планирует выжить в этой войне. По сведениям Хегсета, частью соглашения должно стать признание территориальных уступок.

Также сообщалось, что, по оценкам аналитиков, российским войскам пришлось бы воевать до 2108 года, чтобы захватить оставшиеся 80% Украины.