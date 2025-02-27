Французька армія розгорне 50 систем PROTEUS Anti-Drone проти повітряних загроз: що відомо

Основне озброєння PROTEUS — 20-мм гармата зі скорострільністю 700 пострілів на хвилину та ефективною дальністю 1500 метрів. Доповнюється тепловізійною камерою SANDRA і вдосконаленою системою управління вогнем.

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Французька армія модернізує свої можливості з боротьби із безпілотниками за допомогою індустріалізації системи PROTEUS Standard 2. Система була розроблена на основі перепрофільованих 20-мм зенітних гармат AA53 T2 і може швидко усувати загрози у вигляді легких повітряних цілей і роїв дронів. Про це пише Army Recognition.

Після її початкового розгортання на початку 2025 року в 35-му парашутно-артилерійському полку (35e RAP) Генеральний директорат озброєнь Франції (DGA) 23 лютого 2025 року розпочав конкурсний процес закупівель для індустріалізації виробництва цієї оновленої версії. Ініціатива знаменує собою значний прогрес в адаптації наявних озброєнь у систему, що відповідає сучасним оперативним вимогам.

Основне озброєння PROTEUS — 20-мм гармата зі скорострільністю 700 пострілів за хвилину та ефективною дальністю 1500 метрів, доповнюється тепловізійною камерою SANDRA і вдосконаленою системою управління вогнем. Перші шість одиниць очікують протягом трьох місяців, а загальну кількість із 50 планують поставити до кінця 2026 року.

Розроблений за кілька місяців Технічним відділом французької армії (STAT) за підтримки Агентства штучного інтелекту Міністерства оборони (AMIAD), PROTEUS дотримується практичного підходу, повторно використовуючи наявне обладнання. Його основне озброєння, 20-мм гармата зі скорострільністю 700 пострілів за хвилину та ефективною дальністю 1500 метрів, доповнюється тепловізійною камерою SANDRA і вдосконаленою системою управління вогнем. Встановлений на вантажівці TRM 2000, він виграє від високої мобільності, що дає змогу швидко розгортати його в оперативних умовах.

PROTEUS Standard 2 представляє поліпшені можливості за допомогою штучного інтелекту. Алгоритми прогнозного наведення оптимізують управління вогнем на основі траєкторій польоту противника, підвищуючи ефективність на понад 30%, як порівняти з попередніми моделями. Розроблений для захисту баз, конвоїв і критично важливої інфраструктури, він буде здебільшого експлуатуватися спеціалізованими підрозділами, як-от 35e RAP і 17-ю артилерійською групою.

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