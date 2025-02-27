Французская армия развернет 50 систем PROTEUS Anti-Drone против воздушных угроз: что известно

Основное вооружение PROTEUS — 20-мм пушка со скорострельностью 700 выстрелов в минуту и ​​эффективной дальностью 1500 метров. Дополняется тепловизионной камерой SANDRA и усовершенствованной системой управления огнем.

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Французская армия модернизирует свои возможности по борьбе с беспилотниками с помощью индустриализации системы PROTEUS Standard 2. Система была разработана на основе перепрофилированных 20-мм зенитных пушек AA53 T2 и может быстро устранять угрозы в виде легких воздушных целей и роев дронов. Об этом пишет Army Recognition.

После ее первоначального развертывания в начале 2025 года в 35-м парашютно-артиллерийском полку (35e RAP) Генеральный директорат вооружений Франции (DGA) 23 февраля 2025 года начал конкурсный процесс закупок для индустриализации производства этой обновленной версии. Инициатива знаменует собой значительный прогресс в адаптации существующих вооружений в систему, соответствующую современным оперативным требованиям.

Основное вооружение PROTEUS — 20-мм пушка со скорострельностью 700 выстрелов в минуту и ​​эффективной дальностью 1500 метров, дополняется тепловизионной камерой SANDRA и усовершенствованной системой управления огнем.

Первые шесть единиц ожидаются в течение трех месяцев, а общее количество из 50 планируется поставить к концу 2026 года.

Разработанный за несколько месяцев Техническим отделом французской армии (STAT) при поддержке Агентства искусственного интеллекта Министерства обороны (AMIAD), PROTEUS следует практическому подходу, повторно используя существующее оборудование. Его основное вооружение, 20-мм пушка со скорострельностью 700 выстрелов в минуту и ​​эффективной дальностью 1500 метров, дополняется тепловизионной камерой SANDRA и усовершенствованной системой управления огнем. Установленный на грузовике TRM 2000, он выигрывает от высокой мобильности, что позволяет быстро развертывать его в оперативных условиях.

PROTEUS Standard 2 представляет улучшенные возможности с помощью искусственного интеллекта. Алгоритмы прогнозного наведения оптимизируют управление огнем на основе траекторий полета противника, повышая эффективность более чем на 30% по сравнению с предыдущими моделями. Разработанный для защиты баз, конвоев и критически важной инфраструктуры, он будет в основном эксплуатироваться специализированными подразделениями, такими как 35e RAP и 17-й артиллерийской группой.

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