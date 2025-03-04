Удар "Іскандером" у Черкаському: Forbes порівняв реакцію України та РФ на обстріли полігонів

За словами журналістів, жодна з восьми атак України по російських полігонах за дев'ять місяців не викликала різких публічних заяв і втручання командирів РФ. Але командувач Сухопутних військ України генерал-майор Михайло Драпатий на трагедію в Черкаському реагував ґрунтовно, і це було не просто особисте обурення.

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У суботу, 1 березня, російський розвідувальний безпілотник "Орлан" пролетів за 120 км від лінії фронту на сході України та завис над Черкаським у Дніпропетровській області, де розташована навчальна база 168-го резервного батальйону ЗСУ. Того дня, як повідомляється, батальйон приймав війська, переведені з нещодавно організованої 157-ї механізованої бригади. Про це пише Forbes.

За сигналом безпілотника в бік цілі полетіла балістична ракета "Іскандер", одна з приблизно 20 російських балістичних ракет, якими обстрілювали Україну минулого тижня.

Командири баз зазвичай були "байдужі" до вразливості новобранців, розповів воєнному кореспонденту Юрію Бутусову один із солдатів, які провели деякий час у Черкаському. Бутусов заявив, що 32 солдати загинули та ще 100 дістали поранення, коли були атаковані навчальні полігони 168-го резервного батальйону.

Проводиться перевірка за участю військової контррозвідки, щоб з'ясувати всі подробиці того, що сталося, а винні не змогли "відмазатися".

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий різко висловився про трагедію.

"Війна вимагає швидких рішень, відповідальності та нових стандартів безпеки, інакше ми втрачаємо більше, ніж маємо <...> Наразі триває розслідування обставин трагедії", — пояснив генерал-майор. він пообіцяв прослідкувати за кожним кроком та "посекундно" з'ясувати всі обставини того, що сталося.

Він також попередив про відповідальність "кожного, хто ухвалював рішення того дня <...> і хто не ухвалював їх вчасно".

"Ніхто не сховається за поясненнями або формальними рапортами", — резюмував він, додавши, що хоча й "правду намагатимуться приховати в тумані бюрократії. Але я цього не допущу".

Критично важливо, зазначає Forbes, що не було жодної маскувальної сітки. Жодних земляних споруд, щоб приховати війська, вони перебували на відкритому повітрі серед білого дня. Тут не було жодного засобу ППО, щоб збивати російські безпілотники.

Удар по полігону на Дніпровщині: відмінність в офіційних заявах

Російська ракета "Іскандер"

Автор публікації Девід Екс зазначив різницю в реакції українських і російських офіційних осіб на удари по російських полігонах і менш часті удари по українських.

Як приклад він навів подію 21 листопада, коли близько десяти російських солдатів вийшли з цивільних фургонів у Запорізькій області на окупованій Росією частині півдня України. Український безпілотник відстежував те, що відбувається. HIMARS, розташований за 91 км на протилежному боці лінії фронту, випустив одну ракету М30/31.

Ракета вдарила за кілька метрів від російських новобранців, усіявши їх та їхні транспортні засоби смертельними осколками. Безпілотник нарахував щонайменше п'ять вбитих або важко поранених бійців. Це була восьма атака на російських новобранців за дев'ять місяців.

"Наскільки нам відомо, жодна з дев'яти атак не викликала втручання командувача російських сухопутних військ. Однак з боку Драпатого це було не просто особисте обурення. <...> Люди — це єдине, чого відчайдушно потребують Сили оборони України, і чого в них не так багато. Київ не може дозволити собі втрачати війська під час атак на навчальні об'єкти. І представники Києва про це знають", — ідеться в публікації.

Нагадаємо, що РФ і Україна розгортають все більш "технологічні" танки-приманки.

Також повідомлялося, що ЗМІ дізналися, коли ЗСУ відчують зупинку допомоги США. Європа не може заповнити нестачу озброєнь, писало CNN з посиланням на джерела.